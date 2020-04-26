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Пушкина поддержала лишение Тодоренко звания «Женщина года»

Оксана Пушкина
Оксана Пушкина (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала решение редакции журнала Glamour лишить телеведущую и блогера Регину Тодоренко премии «Женщина года» за ее высказывания о домашнем насилии. Об этом Пушкина рассказала РБК.

«Поддерживаю решение редакции журнала Glamour лишить Регину Тодоренко премии «Женщина года». Высказывания Регины о домашнем насилии отражают весь набор вредных стереотипов, существующих на эту болезненную тему — «сама виновата», «надо молчать», — сказала Пушкина.

По ее словам, такие стереотипы вредят реальным жертвам насилия, которые под их давлением годами живут в травмирующей ситуации и боятся просить о помощи. В то же время Пушкина предостерегла против травли в отношении Тодоренко. «Буллинг и оскорбления в ее адрес не помогут жертвам насилия», — отметила она.

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии
Общество
Регина Тодоренко

Ранее в интервью PeopleTalk Тодоренко заявила, что женщины сами несут ответственность за то, что становятся жертвами домашнего насилия. «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — говорила она. Впоследствии Тодоренко извинилась за «некорректные формулировки».

В журнале Glamour заявили, что что после комментариев пользователей соцсетей о том, что Тодоренко нужно лишить титула «Женщины года», редакция приняла соответствующее решение.

Теги: Оксана Пушкина, женщины, домашнее насилие
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