Вирусолог назвал срок снижения числа новых зараженных COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, и через несколько недель может начать снижаться число зараженных инфекцией за сутки. Об этом «РИА Новости» сообщил доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн.

По его словам, в последнюю неделю число подтвержденных случаев инфицирования немного падает и немного повышается изо дня в день. Самыми неблагоприятными данными стали 5,8 тыс. и 6,1 тыс. выявленных за сутки заболевших, однако 6 тыс. новых зараженных также было 19 апреля. Профессор выразил мнение, что в связи с этим в России стабилизируется ситуация с коронавирусом.

«Мы не рвемся в безоблачную высь с этими заболеваниями, с частотой заболеваний, и где-то примерно мы близко к плато. Я думаю, что через пару недель, наверное, мы будем наблюдать и снижение», — заявил вирусолог.

Ранее в апреле Альтштейн не исключил вероятности, что Москва уже вышла на пик эпидемии. Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова выразила предположение, что столица выйдет на пик в начале майских праздников, а другие регионы страны — на неделю позже.