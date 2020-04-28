Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 74,5 (-0,22) Quote, 27 апр, 12:34
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 80,76 (+0,51) Quote, 27 апр, 12:34
Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире Экономика, 06:31 Вирусолог назвал срок снижения числа новых зараженных COVID-19 Общество, 06:24 Посол назвал дату вывозного рейса из США для части российских школьников Общество, 06:00 Банки оценили, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии Финансы, 05:59 В Китае за сутки выявили шесть новых зараженных коронавирусом Общество, 05:29 СМИ узнали о поручении властей оценить загрязнение воздуха на карантине Общество, 05:11 Билл Гейтс назвал срок возвращения к нормальной жизни после пандемии Общество, 05:06 Мадуро назначил двоюродного брата Уго Чавеса главой компании PDVSA Экономика, 04:14 ООН попросила не ждать возврата к «старой нормальности» после пандемии Общество, 04:06 США обвинили Китай в поставке некачественных тестов на антитела к COVID Политика, 03:38 Трамп отказался сообщить о состоянии Ким Чен Ына Политика, 03:01 Трамп заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США Общество, 02:54 Россиян обяжут носить маски в самолетах после возобновления рейсов Общество, 02:16 Депутаты из «Слуги народа» попросили смягчить карантин на Украине Политика, 02:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вирусолог назвал срок снижения числа новых зараженных COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, и через несколько недель может начать снижаться число зараженных инфекцией за сутки. Об этом «РИА Новости» сообщил доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн.

По его словам, в последнюю неделю число подтвержденных случаев инфицирования немного падает и немного повышается изо дня в день. Самыми неблагоприятными данными стали 5,8 тыс. и 6,1 тыс. выявленных за сутки заболевших, однако 6 тыс. новых зараженных также было 19 апреля. Профессор выразил мнение, что в связи с этим в России стабилизируется ситуация с коронавирусом.

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
Общество
Александр Чучалин

«Мы не рвемся в безоблачную высь с этими заболеваниями, с частотой заболеваний, и где-то примерно мы близко к плато. Я думаю, что через пару недель, наверное, мы будем наблюдать и снижение», — заявил вирусолог.

Ранее в апреле Альтштейн не исключил вероятности, что Москва уже вышла на пик эпидемии. Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова выразила предположение, что столица выйдет на пик в начале майских праздников, а другие регионы страны — на неделю позже.

По мнению академика РАН Александра Чучалина, распространение COVID-19 в России может завершиться в середине июня. В стране зарегистрировали более 87 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 830 человек умерли.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Теги: коронавирус, Россия
Материалы по теме
Вирусологи оценили вероятность выйти на пик эпидемии к началу мая
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter