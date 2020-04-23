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Вирусологи оценили вероятность выйти на пик эпидемии к началу мая

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может прийтись на конец апреля — начало мая, считают российские вирусологи. Так, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с РБК не исключил вероятности и того, что столица уже вышла на пик эпидемии.

«Не исключается, что мы уже сейчас находимся в этом пике. Это ведь не один день, а период с похожими показателями за день. Как правило, он бывает слегка размытый», — рассказывает вирусолог. О развитии эпидемии в регионах на данный момент говорить нецелесообразно, так как в разных местах эпидемия находится на разных этапах, уверен Альтштейн.

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Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова высказала предположение, что пик эпидемии в регионах наступит примерно на неделю позже, чем в Москве. «По тому, как складывается ситуация, в Москве можно ожидать пика коронавируса на следующей неделе, в начале майских праздников. А в регионах, судя по статистике и динамике, ситуация сдвинется чуть в большую сторону, может быть, на неделю от столицы», — сообщила врач.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 62 773, за прошлые сутки заболевание подтвердили у 4774 человек.

Всего в стране от COVID-19 умерли 555 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 42.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: новости РБК, коронавирус, москва, эпидемия
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