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Власти Москвы назвали условия для снятия ограничений из-за коронавируса

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Москве могут снять ограничения после майских праздников только в случае уменьшения роста заболеваемости коронавирусом. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«Смягчение мер возможно только после изменения динамики по заболевшим в лучшую сторону, но пока мы находимся в стадии роста количества больных коронавирусом», — сказал он.

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Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В Москве выявили более 45 тыс. случаев заражения коронавирусом, 479 человек умерли и свыше 3,5 тыс. выздоровели. В России число заболевших превысило 87 тыс., 794 человека скончались и более 7 тыс. выздоровели.

Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что в городе за неделю количество госпитализированных с пневмонией пациентов возросло на 70%. Она заявила, что пока власти видят динамичный рост числа заболевших, и это «не может не вызывать определенную тревогу».

По ее словам, в московских больницах есть 20 тыс. коек, на которых размещают зараженных COVID-19, в ближайшие дни коечный фонд расширится на 7–8 тыс.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отмечала, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге наблюдается выраженное снижение темпов прироста заражений инфекцией.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Теги: Москва, коронавирус, ограничения
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