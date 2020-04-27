Власти Москвы назвали условия для снятия ограничений из-за коронавируса

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В Москве могут снять ограничения после майских праздников только в случае уменьшения роста заболеваемости коронавирусом. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«Смягчение мер возможно только после изменения динамики по заболевшим в лучшую сторону, но пока мы находимся в стадии роста количества больных коронавирусом», — сказал он.

В Москве выявили более 45 тыс. случаев заражения коронавирусом, 479 человек умерли и свыше 3,5 тыс. выздоровели. В России число заболевших превысило 87 тыс., 794 человека скончались и более 7 тыс. выздоровели.

Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что в городе за неделю количество госпитализированных с пневмонией пациентов возросло на 70%. Она заявила, что пока власти видят динамичный рост числа заболевших, и это «не может не вызывать определенную тревогу».