Путин оценил предложение ужесточить ответственность за пожары

Владимир Путин c главой МЧС Евгением Зиничевым в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами (Фото: kremlin.ru)

Ужесточение ответственности и наказания за нарушение требований пожарной безопасности не всегда сможет исправить ситуацию с лесными пожарами. Об этом заявил Владимир Путин на совещании 27 апреля, пишет «РИА Новости».

«Постоянное повышение ответственности далеко не всегда ведет к изменению ситуации по существу», — отметил Путин, говоря об усилении санкций для виновников пожаров.

При этом президент допустил ужесточение наказания для тех, кто пытается с помощью лесных пожаров прикрыть другие правонарушения, например вырубку леса.

Ранее на совещании Путин напомнил главам регионов, что, несмотря на эпидемию коронавируса, субъекты должны быть на 100% готовы к стихийным бедствиям, в том числе к лесным пожарам.