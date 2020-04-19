Лесные пожары в России охватили площадь почти в 25 тыс. га

Площадь пожаров в лесах российских регионов приблизилась к 25 тыс. га. Об том пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы федеральной Авиалесоохраны.

К полуночи 19 апреля на территории страны было зафиксировано 45 лесных пожаров общей площадью 24,7 га. На всех очагах проводились работы по активному тушению.

Самый крупный очаг возгорания находится в Забайкальском крае — там пожар тушат на территории 20,3 га. Кроме того, борьба с огнем идет в лесах Бурятии, Карачаево-Черкессии, Приамурье, Республике Алтай, Тюменской, Омской и Еврейского автономной областях.

В тушении участвуют более 2,6 тыс. человек и 533 единицы техники, в том числе, 20 самолетов. К ликвидации возгораний в Забайкалье привлечены парашютисты-десантники.