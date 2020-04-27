РСПП внес академика Бетелина в список неблагонадежных партнеров

Владимир Бетелин (Фото: Татьяна Макеева / ТАСС)

Российский союз промышленников и предпринимателей после жалобы ООО «Гетеборг» (принадлежит гендиректору А1 и члену наблюдательного совета «Альфа-Групп» Александру Файну) включил академика РАН Владимира Бетелина в список неблагонадежных корпоративных партнеров. Об этом сообщает пресс-служба РСПП.

Причиной для такого решения стало обращение «Гетеборга» в комиссию по корпоративной этике. «Гетеборгу» и Бетелину принадлежит по 50% акций оборонного предприятия «Корунд-М». Бетелин также является генеральным директором предприятия. Представители «Гетеборга» утверждали, что директор «Корунда-М» нарушил принципы корпоративной этики.

В частности, Бетелина обвиняли в срыве годового собрания акционеров (из-за этого не удалось утвердить годовой отчет, принять решение о выплате дивидендов); отказе предоставлять «Гетеборгу» документы о финансово-хозяйственной деятельности конструкторского бюро; уклонении от контактов с представителями второго акционера.

Как установил РСПП, Бетелин также игнорирует требования ревизионной комиссии «Корунда-М», что не позволяет организовать проверку деятельности предприятия.