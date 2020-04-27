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РСПП внес академика Бетелина в список неблагонадежных партнеров

Владимир Бетелин
Владимир Бетелин (Фото: Татьяна Макеева / ТАСС)

Российский союз промышленников и предпринимателей после жалобы ООО «Гетеборг» (принадлежит гендиректору А1 и члену наблюдательного совета «Альфа-Групп» Александру Файну) включил академика РАН Владимира Бетелина в список неблагонадежных корпоративных партнеров. Об этом сообщает пресс-служба РСПП.

Причиной для такого решения стало обращение «Гетеборга» в комиссию по корпоративной этике. «Гетеборгу» и Бетелину принадлежит по 50% акций оборонного предприятия «Корунд-М». Бетелин также является генеральным директором предприятия. Представители «Гетеборга» утверждали, что директор «Корунда-М» нарушил принципы корпоративной этики.

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Финансы
Владимир Бетелин

В частности, Бетелина обвиняли в срыве годового собрания акционеров (из-за этого не удалось утвердить годовой отчет, принять решение о выплате дивидендов); отказе предоставлять «Гетеборгу» документы о финансово-хозяйственной деятельности конструкторского бюро; уклонении от контактов с представителями второго акционера.

Как установил РСПП, Бетелин также игнорирует требования ревизионной комиссии «Корунда-М», что не позволяет организовать проверку деятельности предприятия.

Комиссия по корпоративной этике РСПП рассмотрела все приведенные авторами претензии доводы. В союзе отметили, что Бетелин не приложил усилий для решения конфликта с «Гетеборгом». Поэтому его сроком на один год включили в список неблагонадежных корпоративных партнеров.

РБК отправил запрос в «Корунд-М».

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Бизнес
Владимир Бетелин

Конфликт Бетелина и «Гетеборга» тянется с начала 2019 года, когда принадлежащая Файну компания выкупила 50% акций «Корунда-М» у вдовы его прежнего акционера Бэллы Раевской.

Бетелин пытался через суд вернуть себе долю в компании, однако Арбитражный суд Москвы не поддержал требования академика. В апелляции в марте 2019 года Бетелин выиграл, однако в августе Арбитраж Московского округа отменил это решение, оставив в силе решение суда первой инстанции.

В январе 2020 года Верховный суд встал на сторону компании А1 в споре с Бетелиным и отказал в возврате доли в предприятии академику.

Осенью 2019 года Бетелин обратился к главе «Ростеха» Сергею Чемезову, заявив о попытке рейдерского захвата оборонного предприятия, и попросил госкорпорацию подумать о вхождении в капитал «Корунда-М».

«Корунд-М» — созданное в 1993 году конструкторское бюро, которое занимается серийным производством средств вычислительной техники для предприятий оборонного сектора — ЦНИИточмаша, «Сухого» и других.

Теги: РСПП, РАН, академик, А1
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