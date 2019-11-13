Академик РАН попросил «Ростех» войти в его бизнес после конфликта с А1

Академик РАН попросил «Ростех» войти в его бизнес после конфликта с А1

Совладелец производителя вычислительной техники, в том числе для оборонного комплекса, просил «Ростех» войти в капитал его бизнеса из-за «попыток рейдерского захвата». Сейчас он судится с одной из компаний «Альфа-Групп»

Фото: Джавахадзе Зураб / NFC

Академик РАН Владимир Бетелин попросил главу «Ростеха» Сергея Чемезова «рассмотреть возможность вхождения» госкорпорации в капитал компании «Корунд-М» — производителя вычислительных приборов, в том числе для оборонного комплекса. Необходимость такого шага Бетелин, который сам владеет 50% в «Корунд-М», объяснил «рейдерским захватом» его компании, говорится в письме Чемезову, с содержанием которого ознакомился РБК. Источник в «Ростехе» подтвердил, что Бетелин направлял письмо в компанию.

Бетелин с 2018 года судится с владельцем остальных 50% «Корунд-М» — вдовой бывшего исполнительного директора компании Александра Ставицкого Бэллой Раевской, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. В 2019 году она продала свою долю одному из руководителей инвестиционной компании А1, входящей в «Альфа-Групп», — и теперь она сопровождает процессы. В А1 отвечают, что сам академик скрывает информацию о работе предприятия и тем самым создает проблемы для исполнения обязательств перед заказчиком.

Что такое «Корунд-М» Конструкторское бюро «Корунд-М» было создано в 1993 году, оно занимается серийным производством средств вычислительной техники (СВТ), говорится на его сайте. Среди ключевых проектов компании — компьютер «Багет Р2А» для клиентов в государственных структурах, банках и других ответственных учреждениях, оснащенных доверенными вычислительными системами с критической миссией и защищенными от несанкционированного доступа. Генеральный директор предприятия — 73-летний академик РАН Владимир Бетелин. Чистая прибыль компании по итогам 2018 года составила 301,8 млн руб., выручка — более 2 млрд руб., указано в базе данных СПАРК. Среди контрагентов КБ — ЦНИИточмаш, «Сухой» и другие предприятия.

Суть конфликта