Академик РАН попросил «Ростех» войти в его бизнес после конфликта с А1

Академик РАН Владимир Бетелин попросил главу «Ростеха» Сергея Чемезова «рассмотреть возможность вхождения» госкорпорации в капитал компании «Корунд-М» — производителя вычислительных приборов, в том числе для оборонного комплекса. Необходимость такого шага Бетелин, который сам владеет 50% в «Корунд-М», объяснил «рейдерским захватом» его компании, говорится в письме Чемезову, с содержанием которого ознакомился РБК. Источник в «Ростехе» подтвердил, что Бетелин направлял письмо в компанию.
Бетелин с 2018 года судится с владельцем остальных 50% «Корунд-М» — вдовой бывшего исполнительного директора компании Александра Ставицкого Бэллой Раевской, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. В 2019 году она продала свою долю одному из руководителей инвестиционной компании А1, входящей в «Альфа-Групп», — и теперь она сопровождает процессы. В А1 отвечают, что сам академик скрывает информацию о работе предприятия и тем самым создает проблемы для исполнения обязательств перед заказчиком.
Что такое «Корунд-М»
Конструкторское бюро «Корунд-М» было создано в 1993 году, оно занимается серийным производством средств вычислительной техники (СВТ), говорится на его сайте.
Среди ключевых проектов компании — компьютер «Багет Р2А» для клиентов в государственных структурах, банках и других ответственных учреждениях, оснащенных доверенными вычислительными системами с критической миссией и защищенными от несанкционированного доступа.
Генеральный директор предприятия — 73-летний академик РАН Владимир Бетелин. Чистая прибыль компании по итогам 2018 года составила 301,8 млн руб., выручка — более 2 млрд руб., указано в базе данных СПАРК. Среди контрагентов КБ — ЦНИИточмаш, «Сухой» и другие предприятия.
Суть конфликта
- Бетелин с 2018 года судится с другим акционером «Корунд-М» — Бэллой Раевской. Она получила долю в компании (50%) в 2017 году в наследство после смерти ее супруга Александра Ставицкого.
- Сам Ставицкий получил долю в предприятии в 2011 году. Согласно позиции Бетелина, расписанной в определении Арбитражного суда (.pdf), он был единственным акционером компании, но восемь лет назад заключил устный договор о продаже доли в 50% Ставицкому. Цену акций и срок уплаты стороны тогда не согласовали. В июне 2011 года Ставицкому была передана доля в предприятии.
- В 2018 году Бетелин решил расторгнуть устный договор через суд. Он оценил рыночную стоимость акций на 2018 год в 310 млн руб. и сообщил суду, что ни Ставицкий, ни Раевская, которая получила акции в наследство, не платили за них.
- Первая инстанция в декабре 2018 года не поддержала эти претензии. Московский арбитраж установил, что истец не представил «ни одного доказательства существования между ним и Ставицким спорного договора купли-продажи». Суд также указал на истечение срока давности претензий в 2014 году (три года с момента нарушения договора, согласно Гражданскому кодексу). Истец возражал, что устный договор должен квалифицироваться как обязательство до востребования, а срок давности должен исчисляться с момента предъявления требования об оплате акций.