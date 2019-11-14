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Конфликт совладельцев «Корунд-М» дошел до «Ростеха»
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Газета
Конфликт совладельцев «Корунд-М» дошел до «Ростеха»
Газета № 181 (3136) (1411) Бизнес,
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Конфликт совладельцев «Корунд-М» дошел до «Ростеха»
Академик РАН заявил о «рейдерском захвате» оборонного конструкторского бюро
Совладелец производителя вычислительной техники, в том числе для оборонного комплекса, просил «Ростех» войти в капитал его бизнеса из-за «попыток рейдерского захвата». Сейчас он судится с одной из компаний «Альфа-Групп»
Владимир Бетелин (Фото: Джавахадзе Зураб / NFC)

Академик РАН Владимир Бетелин попросил главу «Ростеха» Сергея Чемезова «рассмотреть возможность вхождения» госкорпорации в капитал компании «Корунд-М» — производителя вычислительных приборов, в том числе для оборонного комплекса. Необходимость такого шага Бетелин, который сам владеет 50% в «Корунд-М», объяснил «рейдерским захватом» его компании, говорится в письме Чемезову, с содержанием которого ознакомился РБК. Источник в «Ростехе» подтвердил, что Бетелин направлял письмо в компанию.

Бетелин с 2018 года судится с владельцем остальных 50% «Корунд-М» — вдовой бывшего исполнительного директора компании Александра Ставицкого Бэллой Раевской, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. В 2019 году она продала свою долю одному из руководителей инвестиционной компании А1, входящей в «Альфа-Групп», — и теперь она сопровождает процессы. В А1 отвечают, что сам академик скрывает информацию о работе предприятия и тем самым создает проблемы для исполнения обязательств перед заказчиком.

Что такое «Корунд-М»

Конструкторское бюро «Корунд-М» было создано в 1993 году, оно занимается серийным производством средств вычислительной техники (СВТ), говорится на его сайте.

Среди ключевых проектов компании — компьютер «Багет Р2А» для клиентов в государственных структурах, банках и других ответственных учреждениях, оснащенных доверенными вычислительными системами с критической миссией и защищенными от несанкционированного доступа.

Генеральный директор предприятия — 73-летний академик РАН Владимир Бетелин. Чистая прибыль компании по итогам 2018 года составила 301,8 млн руб., выручка — более 2 млрд руб., указано в базе данных СПАРК. Среди контрагентов КБ — ЦНИИточмаш, «Сухой» и другие предприятия.

Суть конфликта

  • Бетелин с 2018 года судится с другим акционером «Корунд-М» — Бэллой Раевской. Она получила долю в компании (50%) в 2017 году в наследство после смерти ее супруга Александра Ставицкого.
  • Сам Ставицкий получил долю в предприятии в 2011 году. Согласно позиции Бетелина, расписанной в определении Арбитражного суда (.pdf), он был единственным акционером компании, но восемь лет назад заключил устный договор о продаже доли в 50% Ставицкому. Цену акций и срок уплаты стороны тогда не согласовали. В июне 2011 года Ставицкому была передана доля в предприятии.
  • В 2018 году Бетелин решил расторгнуть устный договор через суд. Он оценил рыночную стоимость акций на 2018 год в 310 млн руб. и сообщил суду, что ни Ставицкий, ни Раевская, которая получила акции в наследство, не платили за них.
  • Первая инстанция в декабре 2018 года не поддержала эти претензии. Московский арбитраж установил, что истец не представил «ни одного доказательства существования между ним и Ставицким спорного договора купли-продажи». Суд также указал на истечение срока давности претензий в 2014 году (три года с момента нарушения договора, согласно Гражданскому кодексу). Истец возражал, что устный договор должен квалифицироваться как обязательство до востребования, а срок давности должен исчисляться с момента предъявления требования об оплате акций.

Приход «Альфа-Групп»

В январе 2019 года 50% акций «Корунд-М» приобрела компания «Гетеборг», принадлежащая гендиректору А1 и члену набсовета «Альфа-Групп» Александру Файну, сообщил РБК представитель А1. Компания инвестировала в «Корунд-М», так как посчитала, что ее акции имеют «высокую доходность на вложенный капитал и потенциал роста стоимости». Кроме того, «эта инвестиция связана со специальной ситуацией — грубым нарушением Бетелиным прав акционера предыдущего собственника акций Бэллы Раевской», пояснил РБК адвокат А1 Кирилл Ермоленко. Ответчиком по делу осталась Раевская, но ее интересы начала представлять А1.

Бетелин выиграл иск в апелляции: в марте 2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд согласился (.pdf) с доводом истца о том, что срок давности по договору не истек, а также счел, что доказательств заключения устного договора достаточно, так как в 2011 году спорные акции действительно были списаны в пользу Ставицкого со счета Бетелина.

Сам Бетелин, чьи слова приводятся в определении суда, заявил, что срок оплаты договора не был согласован, поскольку Ставицкий просил его перенести. «Бетелин пояснил, что состоял в дружеских отношениях со Ставицким более 30 лет, поэтому у него не вызывало сомнений, что он сможет получить оплату за переданные акции в любой момент по предъявлении требования», — говорится в документе. Позднее Бетелин не обращался с требованием об оплате акций, поскольку последние годы жизни Ставицкий тяжело болел и проходил длительное лечение за границей.

Кассация в июле 2019 года сочла выводы апелляции необоснованными, отменив ее решение и оставив в силе решение первой инстанции. На этом спор не завершился: 1 ноября Верховный суд принял жалобу Бетелина и назначил ее рассмотрение на судебной коллегии (.pdf).

В мае 2019 года «Корунд-М» была оштрафована на 500 тыс. руб. Центральным банком за нарушение требований законодательства по раскрытию информации (ч. 1 ст. 15.19 КоАП). Запрос на предоставление данных направляла еще Раевская в 2018 году. В итоге А1 в конце октября через суд добилась от «Корунд-М» представления всех документов общества — от протоколов решений совета директоров и договоров на сумму более 500 тыс. руб. до финансовой отчетности.

О чем академик попросил «Ростех»

В письме Бетелина Чемезову говорится, что «Корунд-М» совместно с «Росэлектроникой» и различными институтами подготовил проект создания научного-образовательного центра в области «разработки и создания программно-аппаратных защищенных модулей, систем и технологий».

«В этой связи вызывает беспокойство с усиливающимися попытками рейдерского захвата акций «Корунд-М», — пишет академик и просит «рассмотреть возможность вхождения «Ростеха» в капитал «Корунд-М» как основного потребителя продукции общества».

По словам источника РБК в «Ростехе», представители компании провели с Бетелиным несколько встреч, но академику отказали, предложив разобраться с акционерным конфликтом.

«Продукция, выпускаемая компанией «Корунд-М», имеет высокую значимость для обеспечения обороноспособности страны», — сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха». «Ростех» заинтересован в развитии партнерств в профильных для корпорации рыночных сегментах. Мы готовы рассмотреть различные форматы сотрудничества с «Корунд-М» при наличии соответствующих коммерческих предложений. На текущий момент такие предложения в адрес корпорации не поступали», — отметили в «Ростехе».

Представитель «Корунд-М» в ответ на вопросы РБК сообщил, что «А1, входящая в «Альфа-Групп», контролируется иностранными инвесторами», и это «делает невозможным установление контроля над «Корунд-М», который обладает лицензией на разработку вооружения и является стратегическим обществом для обеспечения обороны страны» (ABH Holdings S.A., которая объединяет компании «Альфа-Групп», зарегистрирована в Люксембурге, как и А1 Investment Holding S.A.). Он отказался комментировать корпоративный конфликт до завершения всех судебных процессов.

«Господин Бетелин грубо нарушал права Раевской, принуждал ее к продаже акций за бесценок. Когда акции купила А1, Бетелин продолжил нарушать права второго акционера, скрывая информацию о деятельности общества, саботируя общие собрания компании и избрание совета директоров, что ставит под риск исполнение обязательств перед заказчиками», — заявил РБК генеральный директор компаний «Гетеборг» и А1 Александр Файн. Обвинение в адрес А1 говорят о недобросовестности Бетелина, считает Файн.

Авторы: Павел Казарновский, Инна Сидоркова.
Теги: «Ростех»
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