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Верховный суд поддержал А1 в споре с академиком за акции оборонного бюро

Академик РАН Владимир Бетелин пытался оспорить вхождение А1 в капитал его оборонного предприятия «Корунд-М». Ранее он просил обратить внимание на конфликт главу «Ростеха» Сергея Чемезова
Владимир Бетелин (Фото: Татьяна Макеева / ТАСС)

Верховный суд встал на сторону компании А1, входящей в «Альфа-Групп», в споре за акции предприятия «Корунд-М», работающего в том числе с «Ростехом». Такое решение коллегия по экономическим спорам ВС приняла на заседании во вторник, 14 января, передает корреспондент РБК.

Суд отказался удовлетворить требования Бетелина, который хотел получить долю А1 в «Корунд-М» обратно.

Бетелин владеет 50% «Корунд-М», а с 2018 года судится с владельцем остальных акций предприятия — Бэллой Раевской, вдовой бывшего исполнительного директора компании Александра Ставицкого. В 2019 году, как писал РБК, в деле появился новый участник — компания А1, входящая в «Альфа-Групп». Это стало проблемой для Владимира Бетелина — он даже писал письмо главе «Ростеха» Сергею Чемезову, в котором заявил, что в отношении его компании происходит «рейдерский захват», и просил госкорпорацию подумать над покупкой доли в «Корунд-М».

Академик РАН попросил «Ростех» войти в его бизнес после конфликта с А1
Бизнес

История конфликта

Конструкторское бюро «Корунд-М», которое занимается серийным производством средств вычислительной техники (СВТ), было создано в 1993 году. Бетелин занимает должность генерального директора предприятия. Среди контрагентов бюро — ЦНИИточмаш, «Сухой» и другие предприятия.

Ставицкий получил долю в «Корунд-М» в 2011 году, до этого единственным владельцем был Бетелин. Сам он объяснял в суде, что заключил с коллегой устный договор о продаже 50% акций, а затем передал ему эту долю, но о цене акций и сроках оплаты они не договорились. В 2016 году Ставицкий скончался после болезни, а долю в «Корунд-М» получила Раевская. В 2018 году Бетелин решил расторгнуть устный договор, оценив стоимость акций в 310 млн руб. В суде он утверждал, что ни Раевская, ни Ставицкий этих денег так и не заплатили. Через суд Бетелин хотел расторгнуть договор купли-продажи акций и вернуть себе долю в «Корунд-М», перешедшую Ставицкому.

Академик РАН попросил «Ростех» войти в его бизнес после конфликта с А1
Бизнес

Арбитражный суд Москвы эти претензии не поддержал, но Бетелин выиграл иск в апелляции в марте 2019 года: тот в отличие от первой инстанции решил, что срок давности по договору не истек, а доказательств заключения устного договора достаточно. Однако в августе Арбитраж Московского округа отменил это решение и оставил в силе позицию первой инстанции.

К тому времени в деле уже участвовала А1: в январе 2019 года компания «Гетеборг», принадлежащая гендиректору А1 и члену набсовета «Альфа-Групп» Александру Файну, приобрела 50% в «Корунд-М». Раевская осталась ответчиком, а А1 начала представлять ее в судах. В ноябре 2019 года дело забрал на рассмотрение Верховный суд: во вторник, 14 января, он принял решение оставить постановление Арбитражного суда Московского округа без изменений.

А1 удовлетворена решением суда, передал РБК через пресс-службу управляющий партнер А1 Андрей Елинсон: «Мы убеждены, что подобные иски к вдовам, предъявляемые спустя годы после смерти стороны сделки, — это неприкрытая схема по завладению чужим имуществом».

Письмо Чемезову

В письме Сергею Чемезову Владимир Бетелин писал, что «Корунд-М» совместно с «Росэлектроникой» и различными институтами подготовил проект создания научно-образовательного центра в области «разработки и создания программно-аппаратных защищенных модулей, систем и технологий», однако у него вызывают беспокойство «усиливающиеся попытки рейдерского захвата акций «Корунд-М». Он просил Чемезова «рассмотреть возможность вхождения «Ростеха» в капитал «Корунд-М». Госкорпорация — основной потребитель продукции конструкторского бюро, отмечал Бетелин. Источник РБК в «Ростехе» рассказывал, что представители компании провели с Бетелиным несколько встреч, но отказали, предложив сначала разобраться с акционерным конфликтом.

О чем стороны спорили в суде

  • Первое заседание Верховного суда состоялось в начале декабря (Бетелин и Раевская ни тогда, ни 14 января в суде не присутствовали). На нем защита Бетелина заявила, что Ставицкий не оплатил акции, так как это был «бизнес на доверии». «Ставицкий начал тяжело болеть с 2014 года. Бетелин не считал возможным начинать разборки, когда его партнер находился в тяжелом состоянии, — сообщил адвокат Бетелина. — Ставицкий умер, и очевидно, что Бетелину, который создал это предприятие, необходимо было решить вопрос корпоративный структуры. Он сразу же написал нотариусу в 2016 году, когда Раевская вступила в наследство, претензия была направлена ей».
  • Раевская от оплаты отказалась. Защитник Бетелина отметил, что академик сначала предложил уладить конфликт — выкупить пакет в «Корунд-М». «С учетом зачета встречных обязательств (у общества были неисполненные обязательства по выплате дивидендов) Бетелин был готов отдать €1 млн [за 50%]», — отметил защитник академика. Но Раевская продала акции «Гетеборгу».
  • Адвокаты Раевской считают, что другая сторона скрывает письменный договор купли-продажи. Один из них сказал, что иск «не случайно» был подан только в 2018 году: «Акции перешли по наследству, но документы, которые касаются прав на эти акции, не были переданы Ставицким, так как он лечился в Австрии. [...] Судя по всему, Бетелин [...] решил выдумать легенду об устном договоре с отсутствием условия о цене, чтобы забрать акции». Защита Бетелина эти обвинения отвергала.
Авторы: Инна Сидоркова, Павел Казарновский
Теги: А1, Верховный суд, «Ростех»
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