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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин попросил губернаторов сохранять региональные доплаты медикам

Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил губернаторов в условиях эпидемии коронавируса сохранять региональные доплаты медикам, несмотря на федеральную поддержку. Об этом он заявил на оперативном совещании с вице-премьерами, трансляцию вел телеканал РБК.

Мишустин напомнил, что на федеральном уровне врачам дополнительно выплачивают 80 тыс. руб. в месяц, среднему медперсоналу и врачам скорой помощи — 50 тыс. руб. Младшему персоналу, фельдшерам и водителям скорой помощи положены надбавки по 25 тыс. руб. Глава правительства отметил, что все эти выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Прошу глав субъектов Российской Федерации сохранять и свои региональные доплаты медикам», — добавил премьер-министр.

Путин освободил дополнительные выплаты врачам от НДФЛ
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

8 апреля президент России Владимир Путин распорядился на три месяца установить дополнительные выплаты для специалистов, которые непосредственно работают с пациентами, зараженными коронавирусом.

В середине апреля Мишустин подписал распоряжение о выделении Минздраву из резервного фонда правительства 45,6 млрд руб. Эти средства рассчитаны на трансферты в регионы для стимулирующих выплат врачам, а также на субсидии организациям, подведомственным Минздраву, Минобрнауки России и Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА).
 

Теги: Михаил Мишустин, медики, регионы России, выплаты
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