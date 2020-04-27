Мишустин попросил губернаторов сохранять региональные доплаты медикам

Фото: Павел Головкин / AP

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил губернаторов в условиях эпидемии коронавируса сохранять региональные доплаты медикам, несмотря на федеральную поддержку. Об этом он заявил на оперативном совещании с вице-премьерами, трансляцию вел телеканал РБК.

Мишустин напомнил, что на федеральном уровне врачам дополнительно выплачивают 80 тыс. руб. в месяц, среднему медперсоналу и врачам скорой помощи — 50 тыс. руб. Младшему персоналу, фельдшерам и водителям скорой помощи положены надбавки по 25 тыс. руб. Глава правительства отметил, что все эти выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Прошу глав субъектов Российской Федерации сохранять и свои региональные доплаты медикам», — добавил премьер-министр.

8 апреля президент России Владимир Путин распорядился на три месяца установить дополнительные выплаты для специалистов, которые непосредственно работают с пациентами, зараженными коронавирусом.



В середине апреля Мишустин подписал распоряжение о выделении Минздраву из резервного фонда правительства 45,6 млрд руб. Эти средства рассчитаны на трансферты в регионы для стимулирующих выплат врачам, а также на субсидии организациям, подведомственным Минздраву, Минобрнауки России и Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА).

