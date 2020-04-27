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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор открыл горячую линию о питании в период пандемии

Роспотребнадзор сообщил о начале работы контакт-центра по вопросам питания в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Его задача — помочь россиянам, которые находятся в режиме самоизоляции или на карантине, подобрать подходящий рацион для себя и своих детей», — говорится в сообщении.

Бесплатные консультации будут проводить на базе «Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии». Обратиться за помощью могут как здоровые люди, так и те, у кого есть алиментарно-зависимые заболевания.

По горячей лини можно будет получить рекомендацию по режиму питания и физической активности, приготовлению блюд, а также добавлению в рацион биологически активных добавок.

Горячая линия работает ежедневно без выходных с 09:00 до 21:00 по московскому времени. Телефон горячей линии: 8 (495) 150-95-41.

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Ранее ученые из Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали принципы питания для россиян, которые соблюдают режим самоизоляции на дому.

Согласно рекомендациям, в пищу стоит употреблять больше продуктов с низкой калорийностью, причем порции стоит уменьшить. Меню следует разбить на три основных приема пищи и несколько перекусов, указали эксперты.

В период изоляции необходимо ограничить себя в кондитерских и мучных изделиях, колбасах, жирных сырах, майонезе, газировке и фастфуде. Предпочтение стоит отдать молочной продукции с низкой жирностью, нежирным сортам мяса и рыбы. Кроме того, ежедневно необходимо съедать около 400 г свежих фруктов и овощей и выпивать не менее двух литров воды.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: «горячая линия», Роспотребнадзор
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