Роспотребнадзор открыл горячую линию о питании в период пандемии

Роспотребнадзор сообщил о начале работы контакт-центра по вопросам питания в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Его задача — помочь россиянам, которые находятся в режиме самоизоляции или на карантине, подобрать подходящий рацион для себя и своих детей», — говорится в сообщении.

Бесплатные консультации будут проводить на базе «Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии». Обратиться за помощью могут как здоровые люди, так и те, у кого есть алиментарно-зависимые заболевания.

По горячей лини можно будет получить рекомендацию по режиму питания и физической активности, приготовлению блюд, а также добавлению в рацион биологически активных добавок.

Горячая линия работает ежедневно без выходных с 09:00 до 21:00 по московскому времени. Телефон горячей линии: 8 (495) 150-95-41.