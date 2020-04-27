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Пандемия коронавируса ,  
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Российские ученые создадут мышей для испытания вакцины против COVID-19

Российские специалисты приступили к созданию мышей, чувствительных к заражению коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Работу начали ученые Института биологии гена РАН совместно с государственным научным центром «Вектор», уточнили в ведомстве.

Мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека и позволят изучать вакцины и лекарства против инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре. На первом этапе специалисты планируют создавать мышей методом трансгенеза (введение в организм чужеродного гена. — РБК.), а затем — при помощи генного редактирования, пояснили в ведомстве. Первые результаты ученые рассчитывают получить в июне текущего года.

Девять российских вакцин против COVID-19 вошли в перечень ВОЗ
Общество
Фото: Егор Алеев / ТАСС

20 апреля специалисты «Вектора» сообщили о планах начать клинические испытания вакцины от коронавируса в июне. Кроме того, в первые дни лета клинические испытания вакцины против COVID-19 могут начать специалисты Минздрава, говорил глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников.

24 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила список перспективных вакцин против коронавируса, в который вошли девять российских разработок. В перечень попали шесть вакцин «Вектора», две — компании «БИОКАД» и одна — НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге. Все они находятся на стадии доклинических исследований.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: COVID-19, вакцина
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