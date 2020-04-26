В духовной академии в Подмосковье коронавирусом заразились 52 человека

Московская духовная академия (Фото: mpda.ru)

В Московской духовной академии (МДА) в Сергиевом Посаде диагноз COVID-19 подтвердили у 52 человек. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

После того как с 18 марта в академии действует карантин, большинство студентов были распущены по домам. В учебном заведении остались лишь те, кто по разным причинам не смогли вернуться домой.

«На данный момент в МДА проживает 136 человек, включая сотрудников Академии и монашествующих. Всеми без исключения пройдено тестирование на COVID-19», — говорится в сообщении.

У 52 человек анализы на коронавирус оказались положительными, у остальных — отрицательные. Девять заболевших были госпитализированы в стационар.

В МДА заявили, что после введения карантина в марте в академическом храме ввели меры предосторожности — маски для прихожан и священников, социальную дистанцию, регулярную дезинфекцию. Всем сотрудникам академии постоянно проверяли температуру.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <300 0 <500 0 <1000 0 от 1000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

После выявления первых больных с коронавирусной инфекцией меры ужесточили. Всех студентов посадили на самоизоляцию, контакты проживающих в академии с другими людьми были исключены. Сейчас все студенты находятся в своих комнатах, их обеспечивают всем необходимым.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Подмосковья, наибольшее количество зараженных в регионе в Люберцах и Одинцово — 597 и 523 человека соответственно.

Также к наиболее пострадавшим от COVID-19 в Московской области относятся Красногорск (431 заболевший), Мытищи (386), Королев и Химки (по 329), Подольск (304), Балашиха (297), Пушкино (232), а также городской округ Ленинский (319).

К 26 апреля в Подмосковье выявили 9070 инфицированных. 272 пациента излечились, 71 человек умер. Регион является вторым после Москвы по числу заболевших.