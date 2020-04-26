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Полиция присекла «антикоронавирусную» вечеринку в Подмосковье

Житель ЖК «Бутово парк 2» в Подмосковье организовал «балконную дискотеку», чтобы развлечь своих соседей во время режима самоизоляции, однако в последствии люди продолжили вечеринку на улице
Фото: newkommunarka / VK
Фото: newkommunarka / VK

Полиция Ленинского района Московской области разогнала участников «антикоронавирусной» вечеринки во дворе жилого комплекса «Бутово 2», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, 25 апреля в дежурную часть поступило сообщение о нарушении режима тишины в одном из микрорайонов в деревне Дрожжино по улице Новое шоссе.

«Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, в результате чего участники массового выступления разбежались. Личность, организовавшая данное мероприятие, установлена. По данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято соответствующее решение», — сказали в пресс-службе.

В разговоре с РБК житель ЖК «Бутово парк 2» Евгений отметил, что это уже второе мероприятие, организованное его соседом. «На улицу никто не приглашал, люди сами шли ближе к музыке, изначально планировалась балконная дискотека», — уточнил он. По словам Евгения, в группе района был опубликован пост о времени мероприятия, в ходе которого жители домов присылали музыку организатору, и он ее включал. Началась «вечеринка» в 19.40 и закончилась в 21.30, уточнил житель.

Как рассказала РБК жительница комплекса Наталья, первая подобная акция прошла неделю назад «спонтанно». «Активный житель организовал из окон своей квартиры. Гуляющих на улице не было, только несколько человек с собаками. Много народу было на балконах, в окнах с фонариками на телефонах, было до мурашек приятно такое видеть — единство, сплоченность. Но это был будний день. Решили повторить в субботу, пораньше, чтобы никому не мешать, спеть жизнеутверждающие песни, все вместе с детьми, и посвятить заключающую песню «Замыкая круг» медицинским работникам», — пояснила она.

https://www.instagram.com/p/B_avMveF9Dq/

Наталья уточнила, что во второй раз мероприятие также предполагалось в «балконно-оконном» формате. «Наш диджей так и агитировал — зашторить окна или выключить свет, зажечь фонарики, не было призыва выходить на улицу. Во дворе оказались люди, которые и до этого не соблюдали режим самоизоляции, в основном молодежь до 20 лет. Просто они с разных уголков района пришли в одну точку. И все испортили. Теперь виноватым сделали диджея, хотя я, как и многие жители, ему очень благодарны», — сказала жительница.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил за сохранение ограничительных мер на передвижение граждан в Подмосковье, так как это позволит улучшить эпидемиологическую обстановку в регионе. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Московской области на 26 апреля подтверждено 8494 случаев заболевания, за сутки их число выросло на 576 человек, выздоровели 272 пациентов, 69 человек умерли.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране можно избежать пика заражений коронавирусом, но для этого жители должны соблюдать ограничения в майские праздники. «Пик — это взрыв. Взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. И сегодняшним днем мы видим, что она реализуется, — если только мы не сорвемся в праздники», — заявила она.

Автор: Майя Бобенко
Теги: коронавирус, Подмосковье, самоизоляция
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