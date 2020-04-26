Полиция присекла «антикоронавирусную» вечеринку в Подмосковье

Житель ЖК «Бутово парк 2» в Подмосковье организовал «балконную дискотеку», чтобы развлечь своих соседей во время режима самоизоляции, однако в последствии люди продолжили вечеринку на улице

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Полиция Ленинского района Московской области разогнала участников «антикоронавирусной» вечеринки во дворе жилого комплекса «Бутово 2», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, 25 апреля в дежурную часть поступило сообщение о нарушении режима тишины в одном из микрорайонов в деревне Дрожжино по улице Новое шоссе.

«Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, в результате чего участники массового выступления разбежались. Личность, организовавшая данное мероприятие, установлена. По данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято соответствующее решение», — сказали в пресс-службе.

В разговоре с РБК житель ЖК «Бутово парк 2» Евгений отметил, что это уже второе мероприятие, организованное его соседом. «На улицу никто не приглашал, люди сами шли ближе к музыке, изначально планировалась балконная дискотека», — уточнил он. По словам Евгения, в группе района был опубликован пост о времени мероприятия, в ходе которого жители домов присылали музыку организатору, и он ее включал. Началась «вечеринка» в 19.40 и закончилась в 21.30, уточнил житель.