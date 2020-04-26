Готовившиеся к параду Победы войска ЗВО отправили на карантин

Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие и техника из частей Западного военного округа (ЗВО), которые должны были участвовать в параде Победы на 9 мая, вернулись после тренировок на места постоянной дислокации и отправились на карантин. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

По словам командующего войсками округа генерал-полковника Александра Журавлева, военнослужащие были доставлены к местам службы ведомственным наземным и воздушным транспортом, который прошел специальную обработку дезинфицирующими растворами.

Военная техника и ее исторические экземпляры поместили на временное хранение в местах подготовки к парадам.

Всего к тренировкам парадов Победы планировалось привлечь более 64 тыс. военных и 1,3 тыс. единиц боевой техники в 36 регионах ЗВО.