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Готовившиеся к параду Победы войска ЗВО отправили на карантин

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие и техника из частей Западного военного округа (ЗВО), которые должны были участвовать в параде Победы на 9 мая, вернулись после тренировок на места постоянной дислокации и отправились на карантин. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

По словам командующего войсками округа генерал-полковника Александра Журавлева, военнослужащие были доставлены к местам службы ведомственным наземным и воздушным транспортом, который прошел специальную обработку дезинфицирующими растворами.

Участников репетиций парада Победы вернут в места постоянной дислокации
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Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Военная техника и ее исторические экземпляры поместили на временное хранение в местах подготовки к парадам.

Всего к тренировкам парадов Победы планировалось привлечь более 64 тыс. военных и 1,3 тыс. единиц боевой техники в 36 регионах ЗВО.

В середине апреля в Кремле приняли решение из-за эпидемии коронавируса перенести проведение парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, а также все сопутствующие торжественные мероприятия в стране. Новая дата для них пока не назначена.

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После этого в Минобороны заявили, что все военнослужащие, которые участвовали в репетициях парадов, будут возвращены в места постоянной дислокации. Всех военных пообещали во время транспортировки обеспечить средствами индивидуальной защиты, а после прибытия в пункты дислокации поместить на обязательный двухнедельный карантин.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, парад Победы, карантин
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