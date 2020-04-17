Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 18:38
Олимпийский чемпион по волейболу перейдет в казанский «Зенит» Спорт, 19:29 Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам Политика, 19:28 Минсельхоз обвинил элеваторы в завышении цен на отгрузку зерна Бизнес, 19:21 В Минэнерго предложили не делать исключений при снижении добычи в России Бизнес, 19:18 От Джима Керри до Брэда Питта: 8 кинозвезд без актерского образования Стиль, 19:11 Депутат Мосгордумы сообщил об улучшении состояния Надежды Бабкиной Общество, 19:07 Коронавирус поставил мир перед угрозой дефицита кофе Экономика, 19:03 Умерли два зараженных коронавирусом сотрудника предприятий «Роскосмоса» Общество, 18:56 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:53 Братья Хант пытались скупить все серебро мира. А в итоге разорились Quote, 18:44 Власти Карелии организуют КПП на въездах в республику Общество, 18:38 Главный тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за отъезд из Испании Спорт, 18:31 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 апреля Общество, 18:25 Теннисный Кубок Лэйвера отложили на год из-за коронавируса Спорт, 18:24
Бизнес ,  
0 

Минсельхоз обвинил элеваторы в завышении цен на отгрузку зерна

Минсельхоз подозревает элеваторы в завышении стоимости услуг по отгрузке зерна, проданного из госфонда для сдерживания цен. Министерство просит ФАС провести проверку и при необходимости готово привлечь прокуратуру
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минсельхоз обратится в Федеральную антимонопольную службу, чтобы инициировать проверку зерновых элеваторов из-за подозрения в завышении ими цен на услуги по отгрузке зерна, проданного из государственного интервенционного фонда. Об этом сообщила журналистам в пятницу, 17 апреля, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

Министерство сообщило о проведении товарных интервенций для стабилизации выросших цен на зерно в конце марта. Речь идет о продаже части зерна из государственного фонда, если стоимость зерна превысит предельные цены, установленные на 2020-2021 годы для каждого региона. Например, в Южном федеральном округе, куда входят основные регионы-производители, пшеница третьего класса урожая 2020 года может продаваться из госфонда, если 1 т подорожает до 9,7 тыс. руб. (с учетом НДС).

Торги государственным зерном на Национальной товарной бирже проходили в апреле, в них участвовали переработчики продовольственного и фуражного зерна. За три дня интервенций было продано около 400 тыс. т зерна из выставленных на торги 600 тыс. т. Зерно было реализовано по ценам в среднем ниже текущих сделок на рынке, и спрос на него, по словам Лут, был «довольно большой».

Но часть покупателей столкнулась со сложностями при получении зерна на элеваторах из-за выросших расценок на услуги по отгрузке. «Сейчас мы получаем информацию по большому количеству элеваторов о том, что они завышают цены на отгрузку зерна для победителей торгов», — пояснила Лут. По ее словам, если до начала интервенций стоимость услуги была около 500-700 руб. за 1 т, то теперь элеваторы уведомляют выигравшие компании о повышении цен до 1,5-2,5 тыс. руб. за 1 т, и такая сделка становится для переработчиков экономически неэффективной.

Создавая искусственные барьеры для покупателей, элеваторы продолжают получать за хранение зерна деньги из бюджета, возмутилась Лут. Покупатель же будет вынужден расторгать контракт, рискуя попасть в черный список, а государство — проводить новые торги. «Мы расцениваем такие действия хранителей как недобросовестные и будем инициировать проверку в отношении этих элеваторов со стороны ФАС. А в особых ситуациях будем ходатайствовать о привлечении прокуратуры», — заявила замминистра сельского хозяйства.

В Минсельхозе рассчитывают, что цены на зерно на следующей неделе стабилизируются и «даже немного снизятся», что позволит переработчикам покупать зерно «по приемлемым ценам».

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
Бизнес

В списке элеваторов, аккредитованных Национальной товарной биржей для совершения сделок, 52 компании. РБК направил запрос нескольким игрокам — в компанию «Астон» (в списке биржи указано несколько ее филиалов), АО «Армавирский хлебопродукт» и «Ангелинский элеватор» (входит в Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева).

В ФАС обращение от Минсельхоза пока не поступало, уточнила начальник управления контроля АПК Анна Мирочиненко. Она подчеркнула, что служба уже предпринимает меры против недобросовестных действий элеваторов. После начала товарных зерновых интервенций ФАС направила всем элеваторам, где хранится зерно интервенционного фонда, письмо, в котором проинформировала «о недопустимости антиконкурентного поведения», в том числе, о монопольно высоких ценах на услуги по хранению и отгрузке зерна.

Своим территориальным управлениям в регионах, где расположены элеваторы, ФАС поручила оперативно опросить элеваторы по тарифам на отгрузку зерна интервенционного фонда и предоставить информацию для принятия решений о возбуждении дела. О случаях, где уже есть информация о завышении элеватором цен, ФАС дала поручение информировать прокуратуру.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: Минсельхоз, зерно, ФАС
Материалы по теме
Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
Бизнес
Минсельхоз разработает план по созданию запаса гречки на два года
Общество
Минсельхоз допустил обнуление пошлин на импортные продукты
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter