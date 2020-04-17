Минсельхоз обвинил элеваторы в завышении цен на отгрузку зерна

Минсельхоз подозревает элеваторы в завышении стоимости услуг по отгрузке зерна, проданного из госфонда для сдерживания цен. Министерство просит ФАС провести проверку и при необходимости готово привлечь прокуратуру

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минсельхоз обратится в Федеральную антимонопольную службу, чтобы инициировать проверку зерновых элеваторов из-за подозрения в завышении ими цен на услуги по отгрузке зерна, проданного из государственного интервенционного фонда. Об этом сообщила журналистам в пятницу, 17 апреля, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

Министерство сообщило о проведении товарных интервенций для стабилизации выросших цен на зерно в конце марта. Речь идет о продаже части зерна из государственного фонда, если стоимость зерна превысит предельные цены, установленные на 2020-2021 годы для каждого региона. Например, в Южном федеральном округе, куда входят основные регионы-производители, пшеница третьего класса урожая 2020 года может продаваться из госфонда, если 1 т подорожает до 9,7 тыс. руб. (с учетом НДС).

Торги государственным зерном на Национальной товарной бирже проходили в апреле, в них участвовали переработчики продовольственного и фуражного зерна. За три дня интервенций было продано около 400 тыс. т зерна из выставленных на торги 600 тыс. т. Зерно было реализовано по ценам в среднем ниже текущих сделок на рынке, и спрос на него, по словам Лут, был «довольно большой».

Но часть покупателей столкнулась со сложностями при получении зерна на элеваторах из-за выросших расценок на услуги по отгрузке. «Сейчас мы получаем информацию по большому количеству элеваторов о том, что они завышают цены на отгрузку зерна для победителей торгов», — пояснила Лут. По ее словам, если до начала интервенций стоимость услуги была около 500-700 руб. за 1 т, то теперь элеваторы уведомляют выигравшие компании о повышении цен до 1,5-2,5 тыс. руб. за 1 т, и такая сделка становится для переработчиков экономически неэффективной.

Создавая искусственные барьеры для покупателей, элеваторы продолжают получать за хранение зерна деньги из бюджета, возмутилась Лут. Покупатель же будет вынужден расторгать контракт, рискуя попасть в черный список, а государство — проводить новые торги. «Мы расцениваем такие действия хранителей как недобросовестные и будем инициировать проверку в отношении этих элеваторов со стороны ФАС. А в особых ситуациях будем ходатайствовать о привлечении прокуратуры», — заявила замминистра сельского хозяйства.