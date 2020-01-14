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Экономика ,  
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Минсельхоз предложил ограничить экспорт зерновых за пределы ЕАЭС

Эксперты указывают, что предложение министерства носит превентивный характер, поскольку имеющаясая квота в целом соответствует прогнозу ведомства
Отгрузка зерна на экспорт (Фото: Матыцин Валерий / ТАСС)

Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) подготовило проект постановления правительства (есть в распоряжении РБК), которое предполагает с 1 января по 30 июня 2020 года ограничить вывоз зерновых в государства, которые не являются членами Евразийского экономического союза.

В соответствии с документом экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), ржи, ячменя, овса и кукурузы не должен превышать за этот период 20 млн тонн, за исключением посевного материала.

«В случае если участник внешнеторговой деятельности задекларировал объем для вывоза зерновых культур больше, чем установлен объем нетарифной квоты, то превышение не может быть больше 5% от установленного объема нетарифной квоты», — уточнили авторы постановления.

В прошлом году Минсельхоз прогнозировал, что с июля 2019-го по конец июня 2020 года потенциал России при экспорте зерна составит 45 млн т, в том числе 36 млн т пшеницы. За период до 19 декабря на экспорт ушло 23 млн т. Таким образом, исходя из прогнозов министерства, за рубеж, включая страны ЕАЭС, должно отправится еще около 22 млн т, что ненамного выше квоты.

О возможности ограничения экспорта зерна в прошлом году газете «Коммерсантъ» рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его мнению, такие механизмы могли бы включаться при острой необходимости, исходя из рыночной ситуации.

Сейчас пошлина на экспорт зерновых из России обнулена.

Объем установленной в документе квоты на экспорт 20 млн т зерна до конца сезона соответствует прогнозу, который давал Минсельхоз, указывает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Документ допускает превышение объема квоты на 5%, кроме этого ограничение касается только экспорта зерна в страны, не входящие в ЕАЭС, а Россия поставляет его также в страны — члены союза, например в Казахстан.

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Снабжение зерном собственного рынка — приоритет, поэтому такой инструмент может быть нужен Минсельхозу как превентивная мера, если аграрии начнут резко вывозить зерно во второй половине сезона, предполагает Злочевский. Но введение ограничения президент Российского зернового союза считает лишним, поскольку оно негативно скажется на настроениях рынка и может привести к росту мировых цен.

Советник министра сельского хозяйства Юрий Косован пояснил, что действие квоты позволит избежать нехватки зерна на внутреннем рынке России и ЕАЭС: «Механизм станет ориентиром для всех участников рынка и одновременно с этим будет играть роль ограничителя, чтобы соблюдались интересы внутренней безопасности страны. Применение такого механизма должно быть максимально понятным и прозрачным для отрасли и не должно создавать искусственных преференций или ограничений для отдельных участников. Механизм нетарифного квотирования не предполагает привязку ограничений к конкретным экспортерам».

Авторы: Елена Сухорукова, Артем Филипенок
Теги: Минсельхоз, ЕАЭС
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