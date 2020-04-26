Песков заявил о поэтапном выходе из ситуации с коронавирусом

Россия будет постепенно выходить из режима самоизоляции и других ограничительных мер, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Но эту этапность еще предстоит разработать», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

20 апреля источники РБК сообщали, что власти намерены продлить режим всеобщей самоизоляции до конца майских праздников. Второй сценарий продления карантинных мер — до середины мая.

Ранее 25 апреля премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 30 апреля разработать поэтапный план снятия ограничительных мер с бизнеса.