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Пандемия коронавируса ,  
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Песков заявил о поэтапном выходе из ситуации с коронавирусом

Россия будет постепенно выходить из режима самоизоляции и других ограничительных мер, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Но эту этапность еще предстоит разработать», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Мишустин поручил подготовить предложения по снятию ограничений с бизнеса
Экономика
Фото: Андрей Любимов / РБК

20 апреля источники РБК сообщали, что власти намерены продлить режим всеобщей самоизоляции до конца майских праздников. Второй сценарий продления карантинных мер — до середины мая.

Ранее 25 апреля премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 30 апреля разработать поэтапный план снятия ограничительных мер с бизнеса.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В Совете Федерации предложили разрешить прогулки на воздухе людям старше 65 лет. По словам сенатора Валерия Рязанского, пенсионерам необходимо гулять, делать это можно по очереди во дворах своих домов.

За последние сутки в России подтвержден 6 361 новый случай заражения коронавирусом. Общее число пациентов с COVID-19 достигло 80 849. 6 767 человек выздоровели. За сутки от вызванных инфекцией осложнений умерли 66 человек. Общее число жертв составило 747.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Дмитрий Песков, карантин
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