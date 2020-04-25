В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россиянам старше 65 лет стоит разрешить гулять по очереди около дома и во дворе, сообщил «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Было бы правильно, если бы пожилые люди получили возможность прогулок хотя бы во дворах своих домов», — сказал он.

По его словам, чтобы обеспечить социальную дистанцию в ситуации с распространением коронавируса, пенсионеры могли бы гулять по очереди. Рязанский отметил, что списки с очередностью могут вести старшие по подъезду или управляющие компании.

Сенатор добавил, что пожилым людям необходимо бывать на свежем воздухе. Он отметил, что согласно первому распоряжению московских властей, пенсионерам запретили выходить на улицу для любых целей, в отличие от других москвичей.