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В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россиянам старше 65 лет стоит разрешить гулять по очереди около дома и во дворе, сообщил «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Было бы правильно, если бы пожилые люди получили возможность прогулок хотя бы во дворах своих домов», — сказал он.

По его словам, чтобы обеспечить социальную дистанцию в ситуации с распространением коронавируса, пенсионеры могли бы гулять по очереди. Рязанский отметил, что списки с очередностью могут вести старшие по подъезду или управляющие компании.

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Сенатор добавил, что пожилым людям необходимо бывать на свежем воздухе. Он отметил, что согласно первому распоряжению московских властей, пенсионерам запретили выходить на улицу для любых целей, в отличие от других москвичей.

«У других граждан есть возможность сходить в магазин, погулять с собакой, но пожилые этого лишены», — заявил Рязанский. По его словам, этот вопрос станет наиболее актуальным в начале мая.

Зампред Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора предлагала ввести разовые пропуска, а также дополнительные разрешения для поездок на дачу для пожилых людей. По ее словам, пропуска нужны для того, чтобы граждане могли поехать на дачу и заняться посадкой и хозяйством. «Картошку посадить, морковь, которые для многих наших граждан единственное средство пропитания со своего подсобного хозяйства», — заявляла она.

Киркова также отметила, что при отсутствии прогулок организм по-другому насыщается кислородом, а функционирование мышц ослабевает.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Совет Федерации, коронавирус, самоизоляция, пенсионеры
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