В МЧС сообщили о медпомощи пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС

Более 4,4 тыс. россиян, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, за последние четыре года получили комплексную медицинскую помощь за счет бюджета Союзного государства России и Белоруссии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, МЧС совместно с министерствами здравоохранения России и Белоруссии с 2016 года оказывает медпомощь отдельным категориям граждан двух этих стран, подвергшимся радиационному воздействию из-за катастрофы.

Россияне, получающие такую медпомощь, проживают в 40 субъектах федерации. По данным МЧС, в этом году медицинскую помощь получат еще более 900 граждан.

Сейчас в России проживают более 1,7 млн человек, которые подверглись воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС, в том числе 125 тыс. человек, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в 1986-1990 годах.