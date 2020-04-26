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В МЧС сообщили о медпомощи пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС

Более 4,4 тыс. россиян, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, за последние четыре года получили комплексную медицинскую помощь за счет бюджета Союзного государства России и Белоруссии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, МЧС совместно с министерствами здравоохранения России и Белоруссии с 2016 года оказывает медпомощь отдельным категориям граждан двух этих стран, подвергшимся радиационному воздействию из-за катастрофы.

Россияне, получающие такую медпомощь, проживают в 40 субъектах федерации. По данным МЧС, в этом году медицинскую помощь получат еще более 900 граждан.

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Сейчас в России проживают более 1,7 млн человек, которые подверглись воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС, в том числе 125 тыс. человек, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в 1986-1990 годах.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году радиоактивному загрязнению подверглись 14 субъектов федерации общей площадью около 60 тыс. кв. км. На этих территориях проживали свыше 3 млн человек.

В начале апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возникли пожары. В центре возгорания уровень радиации составил 2,3 при норме 0,14. Как сообщал 13 апреля член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, пожар подобрался к Припяти, и ему оставалось 2 км до хранилищ радиоактивных отходов и Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

Теги: МЧС, Чернобыльская АЭС, медпомощь
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