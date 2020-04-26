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Пандемия коронавируса ,  
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В США за сутки умерли от коронавируса почти 2 тыс. человек

За прошедшие сутки в США от коронавируса скончались
1995 пациентов, еще 36 188 человек заразились вирусом. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, в общей сложности в США подтверждены 933 933 случаев заражения COVID-19. Умерли 53 449 человек.

США по-прежнему занимают лидирующую позицию в списке стран по числу зараженных коронавирусом. На втором месте располагается Испания (223 759). Затем следует Италия (195 251), на четвертом месте Франция (159 957). Замыкает список Германия (156 418). Китай, откуда началось распространение вируса, находится на девятом месте (83 901), далее располагается Россия (74 588). В общей сложности в мире вирусом заразились 2 887 894 человек. Умерли 202 368 человек.

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28 марта президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $2 трлн на помощь экономике из-за коронавируса. Данный пакет финансовой помощи стал самой крупной мерой поддержки экономики в истории страны. Средства пойдут на дополнительное финансирование системы здравоохранения, поддержку бизнеса и прямые выплаты американцам

Спустя месяц, 24 апреля он подписал закон о выделении $484 млрд для поддержания экономики страны. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: сша, коронавирус, погибшие
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