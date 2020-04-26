Вывозной рейс с Пхукета в Новосибирск отложили из-за низкой заполняемости

Вывозной авиарейс с Пхукета (Таиланд) в Новосибирск, запланированный на воскресенье, 26 апреля, отложили на неопределенный срок из-за низкой заполняемости. Об этом сообщается на странице Telegram-канала, который создала Минкомсвязь России для возвращения россиян на родину.

«Рейс SBI5712 Пхукет — Новосибирск 26 апреля 2020 года отложен на неопределенное время в связи с низкой заполняемостью рейса», — говорится в сообщении.

14 апреля стало известно об отмене вывозных авиарейсов из Амстердама и Рима в Москву, запланированных на 15 и 16 апреля. При этом причины отмены авиарейсов в ведомстве не называли.

23 апреля Росавиация разрешила семи российским авиакомпаниям перевозить грузы в салоне пассажирских самолетов. В список включили следующие авиакомпании: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, «Россия», Azur Air, «Икар» и Royal Flight. На этот шаг ведомство пошло из-за снижения спроса на пассажирские авиаперевозки, вызванного пандемией коронавируса.