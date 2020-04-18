Росавиация опубликовала график вывозных рейсов до 21 апреля

На начало следующей недели запланированы вывозные рейсы их других стран. 20 апреля авиакомпания «Сибирь» собирается доставить россиян из Камрани (Вьетнам) в Новосибирск. На 21 апреля запланирован рейс авиакомпании Royal Flight по маршруту Катманду (Непал) — Янгон (Мьянма) — Москва.

Также в Росавиации сообщили, что к выполнению вывозных рейсов приступит «Ютэйр». В ведомстве отметили, что возможен рейс этой авиакомпании из Джидды (Саудовская Аравия) в Махачкалу, однако его предполагаемую дату не уточнили.

В Росавиации добавили, что график полетов может быть расширен с учетом заявок от россиян на портале Госуслуг.

Ранее в Росавиации сообщили, что если у россиян, находящихся за границей, на руках есть неиспользованные билеты отечественных авиакомпаний, за перелет в Россию вывозным рейсом доплачивать не придется. Если у них есть билет иностранного авиаперевозчика, они должны быть готовы заплатить €200 при рейсе из Европы и €400 в случае дальних перелетов.