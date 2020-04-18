Росавиация опубликовала график вывозных рейсов до 21 апреля
В ближайшие выходные планируется вывезти россиян из Индии, Японии и Таиланда, следует из предварительного графика вывозных рейсов, который опубликовала Росавиация.
В субботу, 18 апреля, авиакомпания «Россия» планирует доставить из Гоа в Москву около 450 человек. На 21 апреля запланирован рейс «Уральских авиалиний» из Гоа в Казань.
Авиакомпания «Сибирь» выполнит два рейса из Бангкока: во Владивосток 18 апреля и в Новосибирск 19 апреля. Предполагается, что на каждом самолете полетит примерно по 200 пассажиров. Также из Бангкока 18 апреля ожидается рейс «Уральских авиалиний» в Челябинск, которым планируется вывезти 230 человек. Более 70 из них затем доставят в город из аэропорта Кольцово на специально выделенном для этого автобусе. Рейс «Уральских авиалиний» из Бангкока в Кемерово ожидается 20 апреля.
19 апреля авиакомпания «Аврора» планирует вывезти из Токио во Владивосток 128 россиян.