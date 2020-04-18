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Росавиация опубликовала график вывозных рейсов до 21 апреля

В ближайшие выходные планируется вывезти россиян из Индии, Японии и Таиланда, следует из предварительного графика вывозных рейсов, который опубликовала Росавиация.

В субботу, 18 апреля, авиакомпания «Россия» планирует доставить из Гоа в Москву около 450 человек. На 21 апреля запланирован рейс «Уральских авиалиний» из Гоа в Казань.

Авиакомпания «Сибирь» выполнит два рейса из Бангкока: во Владивосток 18 апреля и в Новосибирск 19 апреля. Предполагается, что на каждом самолете полетит примерно по 200 пассажиров. Также из Бангкока 18 апреля ожидается рейс «Уральских авиалиний» в Челябинск, которым планируется вывезти 230 человек. Более 70 из них затем доставят в город из аэропорта Кольцово на специально выделенном для этого автобусе. Рейс «Уральских авиалиний» из Бангкока в Кемерово ожидается 20 апреля.

В Минкомсвязи назвали предварительные даты вывоза россиян из Бангкока
Общество

19 апреля авиакомпания «Аврора» планирует вывезти из Токио во Владивосток 128 россиян.

На начало следующей недели запланированы вывозные рейсы их других стран. 20 апреля авиакомпания «Сибирь» собирается доставить россиян из Камрани (Вьетнам) в Новосибирск. На 21 апреля запланирован рейс авиакомпании Royal Flight по маршруту Катманду (Непал) — Янгон (Мьянма) — Москва.

Также в Росавиации сообщили, что к выполнению вывозных рейсов приступит «Ютэйр». В ведомстве отметили, что возможен рейс этой авиакомпании из Джидды (Саудовская Аравия) в Махачкалу, однако его предполагаемую дату не уточнили.

В Росавиации добавили, что график полетов может быть расширен с учетом заявок от россиян на портале Госуслуг.

Ранее в Росавиации сообщили, что если у россиян, находящихся за границей, на руках есть неиспользованные билеты отечественных авиакомпаний, за перелет в Россию вывозным рейсом доплачивать не придется. Если у них есть билет иностранного авиаперевозчика, они должны быть готовы заплатить €200 при рейсе из Европы и €400 в случае дальних перелетов.

Теги: Росавиация, рейс, вывоз россиян
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