В Кемеровской области умер первый пациент с коронавирусом

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Кемеровской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Смерть пациента наступила еще 15 апреля в реанимации Беловской районной больницы. До этого больной находился в Краснобродской городской больнице. У него была диагностирована пневмония.

Первый тест на коронавирус дал отрицательный результат. Диагноз COVID-19 подтвердили повторные посмертные исследования, которые пришли в ночь с 16 на 17 апреля.

Врачи уже установили первый и второй круги лиц, контактировавших с умершим, все они переведены на обязательную самоизоляцию. В течение ближайших двух дней им будут сделаны тесты на коронавирус.