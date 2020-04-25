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Певца Максима Леонидова задержали во время прогулки в парке

На музыканта составили протокол об административном правонарушении. Он гулял в парке с женой и собакой

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали музыканта, одного из основателей квартета «Секрет» Максима Леонидова за нарушение самоизоляции. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на видео в Instagram музыканта. Сейчас эта запись в его аккаунте недоступна. О задержании Леонидова также сообщил депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

«Мы гуляли с собакой в Шуваловском парке. Подъехал автомобиль полиции. Нас с супругой и собакой, а также с другими прохожими погрузили в него и отвезли в отдел полиции. Сейчас здесь составляют протокол», — сказал Леонидов на видео.

По словам Вишневского, парк, в котором находился певец, не входит в число закрытых для посещения. На Леонидова составили протокол, сообщил РБК координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. «Насколько я знаю, оформляется на его жену», — добавил он. В свою очередь, Вишневский уточнил, что речь идет о протоколе по ст. 8.6.1. закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях («Нарушение требований нормативно-правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности»), предусматривающей штраф до 4 тыс. руб.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону заявили РБК, что сотрудники полиции каждый день проводят рейды в парках и скверах Санкт-Петербурга, чтобы пресечь нарушение ограничительных мер. «В случае выявления нарушений лица, их совершившие, привлекаются к административной ответственности», — отметили в ГУ МВД. Там не смогли подтвердить, был ли задержан Леонидов.

Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге
Общество
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Петербурге ввели режим полной самоизоляции с 30 марта. Как и в Москве, жителей города обязали не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, похода в магазин или аптеку. Разрешаются также выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 м от дома.

Позже власти города приняли закон о наказаниях за нарушение самоизоляции. В соответствии с ним гражданам, которые пренебрегли ограничительными мерами, грозит штраф в размере 4 тыс. руб., а если они пользуются транспортом — 5 тыс. руб.

Авторы: Анастасия Курносова, Роман Кирьянов
Теги: коронавирус, самоизоляция, певец, Санкт-Петербург, новости РБК
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