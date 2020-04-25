Певца Максима Леонидова задержали во время прогулки в парке

На музыканта составили протокол об административном правонарушении. Он гулял в парке с женой и собакой

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали музыканта, одного из основателей квартета «Секрет» Максима Леонидова за нарушение самоизоляции. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на видео в Instagram музыканта. Сейчас эта запись в его аккаунте недоступна. О задержании Леонидова также сообщил депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

«Мы гуляли с собакой в Шуваловском парке. Подъехал автомобиль полиции. Нас с супругой и собакой, а также с другими прохожими погрузили в него и отвезли в отдел полиции. Сейчас здесь составляют протокол», — сказал Леонидов на видео.

По словам Вишневского, парк, в котором находился певец, не входит в число закрытых для посещения. На Леонидова составили протокол, сообщил РБК координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. «Насколько я знаю, оформляется на его жену», — добавил он. В свою очередь, Вишневский уточнил, что речь идет о протоколе по ст. 8.6.1. закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях («Нарушение требований нормативно-правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности»), предусматривающей штраф до 4 тыс. руб.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону заявили РБК, что сотрудники полиции каждый день проводят рейды в парках и скверах Санкт-Петербурга, чтобы пресечь нарушение ограничительных мер. «В случае выявления нарушений лица, их совершившие, привлекаются к административной ответственности», — отметили в ГУ МВД. Там не смогли подтвердить, был ли задержан Леонидов.