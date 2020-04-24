Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге

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Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции. Документ опубликован на портале правовой информации.

Соглашение власти города и МВД подписали 20 апреля. В распоряжении кабмина говорится, что теперь ведомство получит право «по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность».

В документе отмечается, что порядок предусмотрен законом города №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». В начале апреля в этот документ внесли изменения. Согласно поправкам, нарушение режима самоизоляции граждан наказывается штрафом в размере 4 тыс. руб.

В городе также ввели штрафы за неисполнение требований по приостановке работы организаций общественного питания, объектов розничной торговли, проведения мероприятий. Для должностных лиц штраф составляет от 30 тыс. до 40 тыс. руб., а для юридических — от 200 тыс. до 300 тыс. руб.