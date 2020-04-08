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Пандемия коронавируса ,  
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На Ставрополье умер первый пациент с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Ставропольском крае умер первый пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, передает областной оперштаб.

По его словам, умершей женщине было 53 года и помимо коронавируса она страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«[Ее] семья и все окружение были проверены на коронавирус, ничего не подтвердилось», — добавил глава региона.

Владимиров отметил, что еще восемь человек ждут результатов анализов на COVID-19.

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Также губернатор Ставрополья поручил ускорить переоснащение 12 медучреждений, где 600 койко-мест должны оборудовать под подачу кислорода. В регионе также формируются резерв средств защиты для медицинского персонала и резерв лекарств.

Согласно последним данным оперштаба, в регионе зафиксировали 39 случаев заражения коронавирусом, шесть человек с ранее подтвержденной инфекцией выздоровели.

Теги: Ставрополье, губернатор, смерть, коронавирус
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