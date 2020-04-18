Власти штата Нью-Йорк разрешили заключать браки дистанционно

Раньше законодательство обязывало молодоженов присутствовать на регистрации лично. Теперь свидетельство о заключении брака можно будет получить дистанционно

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Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 18 апреля издал распоряжение, разрешающее удаленно заключать браки. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Документ временно отменяет действие закона, при котором для бракосочетания было необходимо личное присутствие жениха и невесты.

Теперь госслужащие получили право проводить церемонии бракосочетания посредством видеоконференций, а молодожены смогут получить свидетельство о браке дистанционно.

В распоряжении отмечается, что из-за эпидемии COVID-19 в штате были закрыты большинство бюро регистраций брака, из-за чего жители не могли получить документы о его заключении.