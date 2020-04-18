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Власти штата Нью-Йорк разрешили заключать браки дистанционно

Раньше законодательство обязывало молодоженов присутствовать на регистрации лично. Теперь свидетельство о заключении брака можно будет получить дистанционно
Фото: Стрингер / РИА Новости

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 18 апреля издал распоряжение, разрешающее удаленно заключать браки. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Документ временно отменяет действие закона, при котором для бракосочетания было необходимо личное присутствие жениха и невесты.

Теперь госслужащие получили право проводить церемонии бракосочетания посредством видеоконференций, а молодожены смогут получить свидетельство о браке дистанционно.

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В распоряжении отмечается, что из-за эпидемии COVID-19 в штате были закрыты большинство бюро регистраций брака, из-за чего жители не могли получить документы о его заключении.

По данным американского университета Джона Хопкинса, к вечеру субботы в штате Нью-Йорк было зафиксировано 235 тыс. заболевших COVID-19. Больше всего инфицированных в одноименной столице штата — 131,6 тыс. В соседних административных округах Нассо и Саффолк — 28 и 25 тыс. зараженных соответственно.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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От вызванных коронавирусом осложнений умерли более 17 тыс. жителей штата. Только в городе Нью-Йорк число летальных исходов достигло 13,2 тыс.

Штат Нью-Йорк остается главным очагом распространения коронавирусной инфекции в США, где всего подтверждено 718 тыс. случаев заражения коронавирусом. Таким образом, в штате проживает почти треть всех пациентов.

Всего от COVID-19 в Соединенных Штатах умерли 37,7 тыс человек. Кроме Нью-Йорка большое количество смертей регистрируют в Мичигане, Иллинойсе и Нью-Джерси.

Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, США, Нью-Йорк, брак
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