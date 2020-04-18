В МЧС дали рекомендации по выбору респираторов в условиях коронавируса

При появлении симптомов вирусного заболевания следует носить респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, чтобы не заразить других людей, говорится в рекомендации МЧС на портале Стопкоронавирус.рф.

В таком случае в ведомстве порекомендовали пользоваться респираторами и фильтрующими полумасками классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3 без клапанов. «В исключительных случаях допускается применять одноразовые медицинские маски, чтобы выделения слизи при кашле или чихании локализовались на внутренней поверхности маски и не попадали во внешнюю среду», — сообщается в рекомендациях.

При непосредственном контакте с больным в МЧС посоветовали использовать респираторы класса FFP3, которые обладают высокой эффективностью до 99%. Также рекомендовано надевать защитные очки.

Ранее МЧС рекомендовало не носить медицинские маски на улице, так как в это время полезнее дышать свежим воздухов. В то же время маска нужна в местах массового скопления людей, в общественном транспорте и при уходе за больным, добавили в ведомстве.



