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Банки нарастили кредитование компаний за март на 1 трлн руб.

В марте банки нарастили кредитование компаний на 1 трлн руб., несмотря на кризисную экономическую ситуацию: заемщикам могли понадобиться средства для оплаты расходов во время первой нерабочей недели, считают в ЦБ

Банки за март нарастили портфель корпоративных кредитов на 1 трлн руб., говорится в обзоре Центрального банка «О развитии банковского сектора», поступившем в РБК. В конце марта президент Владимир Путин объявил о первой нерабочей неделе для сдерживания распространения коронавируса, затем эти меры продлили до конца апреля.

Рост портфеля кредитов компаниям за март составил рекордные 2,6%, для сравнения за весь прошлый год, по данным ЦБ, корпоративные кредиты выросли на 5,8%. Банки из топ-100 выдавали кредиты охотнее (рост на 5,5%) крупнейших системно значимых кредитных организаций (рост на 2,1%).

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«Пик выдач пришелся на последнюю неделю марта, что может быть связано с необходимостью компенсировать выпадающие денежные потоки компаний, особенно во время объявленной нерабочей недели, для оплаты текущих расходов (в том числе зарплаты, аренды и налогов)», — считают в Центральном банке.

На значительные объемы выданных корпоративных кредитов повлияло и снижение активности на облигационном рынке, служившим альтернативой банковским кредитам. За март объем долговых ценных бумаг корпоративного сектора в обращении вырос всего на 60 млрд руб. по сравнению с ростом на 230 млрд руб. месяцем ранее. Сами банки, по оценкам регулятора, сократили вложения в облигации корпоративных эмитентов. Наконец, компании могли взять кредиты, ожидая, что в будущем ставки вырастут или банки ужесточат кредитные политики, предполагают в ЦБ.

За март доля просроченной задолженности по корпоративному портфелю практически не изменилась и составила 6,8%, доля ссуд худших категорий качества в портфеле остается на высоком уровне — 11%. Покрытие общими резервами по корпоративным кредитам составляет 90,7%.

«С учетом сложной экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов в среднесрочной перспективе», — говорится в докладе. Впрочем, значительный объем кредитов пострадавших заемщиков будет реструктурирован в рамках собственных программ банков или кредитных каникул, предусмотренных законом, уверены в ЦБ. По большинству таких кредитов ЦБ разрешил банкам не создавать резервы, ожидая пока заемщик вернется к нормальному обслуживанию долга. Реструктуризации, которые все же окажутся проблемными, будут банками постепенно зарезервированы, отмечается в материале.

В рейтинговом агентстве Moody's ранее прогнозировали рост проблемных кредитов банков до 20% от кредитного портфеля с 10% на конец 2019 года. Благодаря реструктуризациям банки смогут растянуть во времени начисление резервов по проблемным кредитам. Необходимость создавать резервы скажется на прибыльности банков, отмечали в агентстве.

Банки выдали компаниям из отраслей, признанных пострадавшими от коронавируса, 3 трлн руб., еще 1,5 трлн руб. выдано лизинговых компаниям, работающим в сфере повышенного риска, то есть с авиатехникой и вагонным парком, говорил в интервью РБК глава ВТБ Андрей Костин. «Поэтому, когда эти предприятия не смогут оплачивать в срок кредиты, удар будет серьезным. Самая пессимистичная оценка — банковский сектор России может потерять 2,5 трлн руб. Это сильный удар», — рассказывал он.

Автор: Павел Казарновский
Теги: кредиты, банки
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