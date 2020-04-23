Банки нарастили кредитование компаний за март на 1 трлн руб.

В марте банки нарастили кредитование компаний на 1 трлн руб., несмотря на кризисную экономическую ситуацию: заемщикам могли понадобиться средства для оплаты расходов во время первой нерабочей недели, считают в ЦБ

Банки за март нарастили портфель корпоративных кредитов на 1 трлн руб., говорится в обзоре Центрального банка «О развитии банковского сектора», поступившем в РБК. В конце марта президент Владимир Путин объявил о первой нерабочей неделе для сдерживания распространения коронавируса, затем эти меры продлили до конца апреля.

Рост портфеля кредитов компаниям за март составил рекордные 2,6%, для сравнения за весь прошлый год, по данным ЦБ, корпоративные кредиты выросли на 5,8%. Банки из топ-100 выдавали кредиты охотнее (рост на 5,5%) крупнейших системно значимых кредитных организаций (рост на 2,1%).

«Пик выдач пришелся на последнюю неделю марта, что может быть связано с необходимостью компенсировать выпадающие денежные потоки компаний, особенно во время объявленной нерабочей недели, для оплаты текущих расходов (в том числе зарплаты, аренды и налогов)», — считают в Центральном банке.

На значительные объемы выданных корпоративных кредитов повлияло и снижение активности на облигационном рынке, служившим альтернативой банковским кредитам. За март объем долговых ценных бумаг корпоративного сектора в обращении вырос всего на 60 млрд руб. по сравнению с ростом на 230 млрд руб. месяцем ранее. Сами банки, по оценкам регулятора, сократили вложения в облигации корпоративных эмитентов. Наконец, компании могли взять кредиты, ожидая, что в будущем ставки вырастут или банки ужесточат кредитные политики, предполагают в ЦБ.