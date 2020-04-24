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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ узнали о словах главы Моссада о заниженных Ираном данных о заражениях

Фото: Ahmad Halabisaz / Xinhua / Global Look Press
Фото: Ahmad Halabisaz / Xinhua / Global Look Press

Иран его союзники в лице Ирака, Ливана и Сирии занижают реальную информацию о количестве зараженных и погибших от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил на брифинге с представителями Минздрава глава израильской внешней разведки Моссад Йоси Коэн, сообщает американский портал Axios со ссылкой на чиновников, присутствовавших во время выступления.

«Было широкое распространение инфекции, и они врут про это. Цифры, о которых сообщают иранцы, не соответствуют действительности», — приводит портал слова Коэна.

Глава Моссада заявил, что в действительности число инфицированных и погибших от коронавируса намного выше.

По информации Axios, Коэн является одним из главных в Израиле лиц, ответственных за борьбу с коронавирусом. Согласно поручению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, руководителю Моссада было поручено договариваться с другими странами о поставках медицинского оборудования, аппаратов ИВЛ и наборов для тестирования на коронавирус.

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20 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что он обсуждал поставки аппаратов искусственной вентиляции легких с лидерами шести стран. Американский президент также заявил, что Иран сильно пострадал от коронавируса. Он подтвердил готовность в оказании помощи Ирану в том случае, если такая просьба поступит из Тегерана. «Если бы Иран нуждался в помощи в этом вопросе, я был бы готов сделать что-то, если они этого захотят. Если они попросят об этом, я буду готов», — говорил американский лидер.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Иране зарегистрировали более 88 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 5,5 тыс. человек умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: Израиль, Иран, Моссад, Ирак, Ливан, Сирия, коронавирус
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