Иран попросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Иран обратился к России с просьбой предоставить гуманитарную помощь из-за вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщил журналистам посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали, передает ТАСС.

«Да, проходила беседа», — ответил посол на вопрос о том, запросил ли Иран дополнительную помощь России в борьбе с эпидемией. Джалали добавил, что Тегеран приветствует гуманитарную помощь со стороны всех стран, в том числе от дружественных государств и единомышленников.

Ранее Франция, Германия и Великобритания выделили €5 млн на оказание помощи Ирану в борьбе с коронавирусом, а также направили туда самолет с оборудованием для лабораторных анализов, защитными костюмами, перчатками и другими необходимыми материалами.

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