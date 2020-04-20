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Трамп назвал условие помощи Ирану в борьбе с коронавирусом

Президент США Донад Трамп заявил, что обсуждал поставки аппаратов искусственной вентиляции легких с лидерами шести стран. Об этом он сообщил на брифинге, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.

«Мы будем посылать большие партии в Мексику. Они очень в них нуждаются. У нас было около шести телефонных разговоров с лидерами других стран», — сказал он.

Трармп отметил, что также готов помочь Ирану, если Тегеран об этом попросит. «Если бы Иран нуждался в помощи в этом вопросе, я был бы готов сделать что-то, если они этого захотят. Если они попросят об этом, я буду готов», — отметил он.

Трамп заявил о готовности помочь Ирану аппаратами ИВЛ
Общество

По его словам, Иран сильно пострадал от коронавируса. Если Тегерану нужны аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), то у Вашингтона их тысячи. Трамп заявил, что для оказания помощи Иран должен «быть умнее и пойти на сделку».

По данным Университета Джона Хопкинса, в Иране зарегистрировали более 82 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 5,1 тыс. человек умерли. В частности, инфекцией заразился председатель парламента Ирана Али Лариджани.

США занимает первое место по количеству заболевших — более 759 тыс. человек, свыше 40 тыс. скончались. Согласно данным Университета, в Мексике инфекцией заразились почти 7,5 тыс. человек, 650 умерли.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Дональд Трамп, коронавирус, США, Иран
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