Трамп назвал условие помощи Ирану в борьбе с коронавирусом

Президент США Донад Трамп заявил, что обсуждал поставки аппаратов искусственной вентиляции легких с лидерами шести стран. Об этом он сообщил на брифинге, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.

«Мы будем посылать большие партии в Мексику. Они очень в них нуждаются. У нас было около шести телефонных разговоров с лидерами других стран», — сказал он.

Трармп отметил, что также готов помочь Ирану, если Тегеран об этом попросит. «Если бы Иран нуждался в помощи в этом вопросе, я был бы готов сделать что-то, если они этого захотят. Если они попросят об этом, я буду готов», — отметил он.

По его словам, Иран сильно пострадал от коронавируса. Если Тегерану нужны аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), то у Вашингтона их тысячи. Трамп заявил, что для оказания помощи Иран должен «быть умнее и пойти на сделку».