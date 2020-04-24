У 18 моряков на борту ракетного эсминца США обнаружили коронавирус

Ракетный эсминец ВМС США Kidd (в центре) (Фото: ZUMA / Global Look Press)

На борту ракетного эсминца ВМС США Kidd зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции, COVID-19 подтвердили у 18 моряков. Об этом сообщается на сайте ВМС США.

Один из членов экипажа 23 апреля был снят с борта по медицинским показаниям. Результаты тестирования моряка на коронавирус оказались положительными, после этого была организована проверка остального экипажа. На 24 апреля выявили 17 других заболевших COVID-19. Тестирование моряков на борту эсминца продолжается.

Состояние эвакуированного моряка улучшается, уточнил контр-адмирал Дон Габриэльсон. Корабль направляется в порт для прохождения дезинфекции.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя ВМС, Kidd выполнял миссию по борьбе с наркотрафиком в Тихом океане.