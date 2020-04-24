Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 14:36
СМИ узнали о желании футболиста «Челси» перейти в «Ювентус» Спорт, 22:01 В РПЦ осудили проведение пасхальных служб с прихожанами вопреки карантину Общество, 22:00 Telegram пообещал запустить групповые видеозвонки Технологии и медиа, 21:58 У 18 моряков на борту ракетного эсминца США обнаружили коронавирус Общество, 21:51 Футболиста брестского «Динамо» дисквалифицировали на пять матчей Спорт, 21:48 В Москве за сутки от коронавируса умер 41 человек Общество, 21:32 Попова предложила продлить режим самоизоляции на две недели Общество, 21:15 СМИ узнали о рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаториев Общество, 21:10 Пожары и палы травы стали причиной смога в Новосибирске Общество, 21:01 Китай представил название для своей первой миссии на Марс Технологии и медиа, 20:56 Впервые с 1945 года не будет определен чемпион Голландии по футболу Спорт, 20:53 В Новгородской области военный грузовик столкнулся с мусоровозом Общество, 20:45 В Госдуме подготовили механизм докапитализации ВЭБа на ₽350 млрд Финансы, 20:38 У 48 сотрудников и пациентов больницы в Перми заподозрили коронавирус Общество, 20:23
Пандемия коронавируса ,  
0 

У 18 моряков на борту ракетного эсминца США обнаружили коронавирус

Ракетный эсминец ВМС США Kidd (в центре)
Ракетный эсминец ВМС США Kidd (в центре) (Фото: ZUMA / Global Look Press)

На борту ракетного эсминца ВМС США Kidd зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции, COVID-19 подтвердили у 18 моряков. Об этом сообщается на сайте ВМС США.

Один из членов экипажа 23 апреля был снят с борта по медицинским показаниям. Результаты тестирования моряка на коронавирус оказались положительными, после этого была организована проверка остального экипажа. На 24 апреля выявили 17 других заболевших COVID-19. Тестирование моряков на борту эсминца продолжается.

В Пентагоне оценили возможность эвакуации охваченного вирусом авианосца
Общество
Авианосец Theodore Roosevelt

Состояние эвакуированного моряка улучшается, уточнил контр-адмирал Дон Габриэльсон. Корабль направляется в порт для прохождения дезинфекции.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя ВМС, Kidd выполнял миссию по борьбе с наркотрафиком в Тихом океане.

Ранее коронавирус обнаружили на борту французского авианосца «Шарль де Голль», который выполнял рейс в Атлантике. Изначально Минобороны Франции сообщало о 50 заболевших, позднее их число увеличилось — заразились 1046 моряков из 1760 на борту.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: США, коронавирус, Пентагон
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 апреля
Общество
Вашингтон счел коронавирус поводом для новых санкций
Политика
На борту авианосца «Шарль де Голль» нашли 50 зараженных COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter