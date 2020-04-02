Пандемия коронавируса , 02 апр, 01:24
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В Пентагоне оценили возможность эвакуации охваченного вирусом авианосца
Пентагон пока не собирается эвакуировать экипаж авианосца ВМС США USS Theodore Roosevelt, где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом, сообщил глава ведомства Марк Эспер в эфире телеканала CBS.
«Время еще не пришло», — сказал Эспер на вопрос об эвакуации. По его словам, пока среди экипажа «нет тех, кто был бы серьезно болен». Он добавил, то власти предоставляют персоналу судна все необходимое, в том числе медицинскую помощь, и в случае необходимости на базу ВМС на остров Гуам, где сейчас находится авианосец, дополнительно направят медиков.
Ранее капитан авианосца направил письмо военно-морскому флоту США с просьбой помочь в борьбе с распространением коронавируса среди экипажа его корабля.
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