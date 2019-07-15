ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ в Ростовской области

Она состояла из трех человек, лидер группировки погиб при задержании, двое других задержаны. Они, по данным силовиков, планировали теракты на объектах массового пребывания и нападения на полицейских

Фото: ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области двух участников ячейки запрещенной в России организации «Исламское государство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Это произошло неподалеку от хутора Глинки Родионово-Несветайского района Ростовской области.

«На территории Ростовской области выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», в состав которой входили три гражданина России. <...> На след подозреваемых спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки», — сообщили в спецслужбе.

Главарь группировки на требование силовиков остановить его автомобиль около хутора начал стрелять по правоохранителям из автомата, а после этого привел в действие в машине взрывное устройство. Он погиб на месте.

«В рамках дальнейших неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлены и задержаны в Ростове-на-Дону еще два члена террористической группы», — сказали в ЦОС ФСБ.