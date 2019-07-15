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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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Политика ,  
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ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ в Ростовской области
Она состояла из трех человек, лидер группировки погиб при задержании, двое других задержаны. Они, по данным силовиков, планировали теракты на объектах массового пребывания и нападения на полицейских
Фото: ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области двух участников ячейки запрещенной в России организации «Исламское государство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Это произошло неподалеку от хутора Глинки Родионово-Несветайского района Ростовской области.

«На территории Ростовской области выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», в состав которой входили три гражданина России. <...> На след подозреваемых спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки», — сообщили в спецслужбе.

Главарь группировки на требование силовиков остановить его автомобиль около хутора начал стрелять по правоохранителям из автомата, а после этого привел в действие в машине взрывное устройство. Он погиб на месте.

«В рамках дальнейших неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлены и задержаны в Ростове-на-Дону еще два члена террористической группы», — сказали в ЦОС ФСБ.

У них во время личного осмотра обнаружили взрывчатку, детонаторы и боеприпасы. Они, утверждают в ФСБ, готовили нападения на сотрудников полиции, а также планировали теракты на объектах массового пребывания граждан. В связи с этим против них открыли уголовные дела о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1, ст. 205 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и другие.

Автор: Анна Трунина
Теги: ФСБ, Ростовская область, Исламское государство
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