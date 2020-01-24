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В Дагестане задержали шестерых участников экстремистской организации

Сотрудники управления ФСБ России по Дагестану совместно с сотрудниками МВД России 23 января задержали шесть участников международной религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в России по решению Верховного суда Российской Федерации от 15 сентября 2010 года — ред.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.

По данным ведомства, все шестеро задержанных являются гражданами России. По адресам проживания задержанных были проведены обыски, в ходе которых силовики обнаружили электронные носители и литературу, содержащие экстремистские материалы.

По данному факту следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса («Организация деятельности экстремистской организации»).

По версии следствия, в 2013 году на территории Дагестана деятельность международной религиозной экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» организовал Багавудин Омаров. В составе ячейки данной организации Омаров и ее участники занимались вербовкой жителей республики для их дальнейшего участия в ее деятельности, а также распространяли экстремистскую литературу, проявляя ненависть к представителям других религий.

Четверых участников экстремистской организации задержали в порядке статей 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса. В отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело в отношении Омарова в настоящее время рассматривается в суде.

Теги: Дагестан, УФСБ, экстремистская организация
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