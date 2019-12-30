ФСБ задержала в Хабаровском крае предполагаемого вербовщика террористов

Правоохранительные органы в Хабаровском крае задержали 45-летнего жителя Хабаровска, подозреваемого в вербовке в террористической организации и пропаганде ее деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По данным ведомства, задержанный был сторонником радикальных религиозных взглядов и имел мотивы национальной и религиозной ненависти. В течение 2019 года он общался через мессенджер с одним из членов международной террористической организации, а затем вступил в их ряды. В частности, он занимался пропагандой деятельности террористических организаций, публично призывал к противоправной деятельности, а также занимался оправданием терроризма и вербовкой. Также на страницах социальных сетей он выкладывал видеоролики с призывом финансового и материального обеспечения незаконными вооруженными формированиями и призывал участвовать в них.

О какой террористической организации идет речь, в ФСБ не уточнили. По данному факту завели уголовные дела по ст. 205.5 УК РФ и 205.2 УК РФ.

29 декабря ФСБ задержала в Санкт-Петербурге двух граждан России, планировавших совершить теракты в местах массового скопления. Их задержали на основании информации, полученной от американских партнеров.