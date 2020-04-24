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Пандемия коронавируса ,  
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Бастрыкин поручил изучить конфликт между таксистом и пассажиркой в Москве

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве изучить информацию СМИ о конфликте в столице между водителем такси и пассажиркой из-за QR-кода. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Глава СК России поручил руководству ГСУ СК России по городу Москве выяснить все обстоятельства конфликта между пассажиркой такси и водителем и доложить об этом», — говорится в сообщении. При наличии оснований следователи начнут проводить доследственную проверку.

Ранее ТАСС сообщил, что в столице водитель «Яндекс.Такси» нанес побои пассажирке, у которой с помощью приложения не удалось считать QR-код пропуска. По данным РЕН ТВ, мужчина силой вытащил девушку из машины, после чего ее доставили в больницу с ссадинами.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

После появления информации о конфликте в СМИ дептранс Москвы потребовал от «Яндекса» предоставить подробную информацию об инциденте. Полученные данные передадут в правоохранительные органы, сообщили в мэрии.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» РБК заявили, что «насколько им известно» девушка вызывала такси через другой онлайн-сервис. «Мы обеспокоены этим инцидентом, сейчас в деталях произошедшего предстоит разобраться полиции», — сказали в пресс-службе компании.

В столице с 15 апреля действует пропускная система в связи с пандемией коронавируса. Для поездок на личном и общественном транспорте человек должен получить цифровой пропуск. Водители такси должны проверять пропуска у пассажиров, сканируя QR-код.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, Александр Бастрыкин, поручение, СК, таксист, новости РБК
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