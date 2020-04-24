Бастрыкин поручил изучить конфликт между таксистом и пассажиркой в Москве

Александр Бастрыкин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве изучить информацию СМИ о конфликте в столице между водителем такси и пассажиркой из-за QR-кода. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Глава СК России поручил руководству ГСУ СК России по городу Москве выяснить все обстоятельства конфликта между пассажиркой такси и водителем и доложить об этом», — говорится в сообщении. При наличии оснований следователи начнут проводить доследственную проверку.

Ранее ТАСС сообщил, что в столице водитель «Яндекс.Такси» нанес побои пассажирке, у которой с помощью приложения не удалось считать QR-код пропуска. По данным РЕН ТВ, мужчина силой вытащил девушку из машины, после чего ее доставили в больницу с ссадинами.

После появления информации о конфликте в СМИ дептранс Москвы потребовал от «Яндекса» предоставить подробную информацию об инциденте. Полученные данные передадут в правоохранительные органы, сообщили в мэрии.