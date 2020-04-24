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Путин заявил о необходимости сохранить рабочие места в автопроме

Фото: MIT Russia / Global Look Press
Фото: MIT Russia / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать во время кризиса стабильную работу автомобильной промышленности и сохранить рабочие места в отрасли. Об этом Путин сказал на совещании по ситуации в автопроме, стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

«Крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных, профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрома», — заявил Путин. Он сообщил о необходимости «подставить плечо производителям» и обеспечить спрос на их продукцию, чтобы сберечь квалифицированных специалистов.

Автопроизводители предложили Путину возможные меры для поддержки отрасли
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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / Reuters

Путин отметил негативное влияние пандемии коронавируса на отечественный автопром. По его словам, в начале апреля у отдельных производителей продажи «почти остановились». Президент отметил, что в российском автопроме заняты около 300 тыс. человек и падение спроса на рынке в первую очередь опасно сокращением рабочих мест и заработных плат. 

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Ранее эксперты компании Boston Consulting Group установили, что сокращение продаж новых автомобилей в России может составить от 20 до 50%. При оптимистическом сценарии продажи упадут с ранее ожидавшегося уровня 1,8 млн до 1,4 млн автомобилей.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Владимир Путин, коронавирус, автопромышленность
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