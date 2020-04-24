Путин заявил о необходимости сохранить рабочие места в автопроме

Фото: MIT Russia / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать во время кризиса стабильную работу автомобильной промышленности и сохранить рабочие места в отрасли. Об этом Путин сказал на совещании по ситуации в автопроме, стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

«Крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных, профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрома», — заявил Путин. Он сообщил о необходимости «подставить плечо производителям» и обеспечить спрос на их продукцию, чтобы сберечь квалифицированных специалистов.

Путин отметил негативное влияние пандемии коронавируса на отечественный автопром. По его словам, в начале апреля у отдельных производителей продажи «почти остановились». Президент отметил, что в российском автопроме заняты около 300 тыс. человек и падение спроса на рынке в первую очередь опасно сокращением рабочих мест и заработных плат.