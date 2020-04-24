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Путин запретил властям и госкомпаниям покупку иностранных лимузинов

В рамках поддержки российского автопрома президент призвал увеличить закупки автомобилей для госнужд. Но поручил правительству следить, чтобы покупали машины для работы
Владимир Путин у автомобиля Aurus
Владимир Путин у автомобиля Aurus (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В рамках поддержки отечественного автопрома необходимо разработать комплекс решений, которые существенно увеличат спрос на автомобили со стороны государства и компаний с госучастием. Об этом заявил в пятницу на проходившем в режиме видеоконференции (трансляцию вел телеканал «Россия 24») совещании о ситуации в автомобильной промышленности президент России Владимир Путин.

Глава государства, в частности, поручил провести инвентаризацию всех планов приобретения автотехники в рамках национальных проектов и при наличии возможностей осуществить такие закупки уже в 2020 году, то есть раньше намеченных сроков.

Путин отметил, что уже принято решение о дополнительной закупке рядом российских ведомств (МВД, Росгвардия, Минобороны, МЧС) и другими структурами в 2020 году около 25 тыс. новых автомобилей. При этом президент призвал не снижать и объемы закупок компаниями с госучастием, отметив, что одна только «Почта России» дополнительно купит 6 тыс. новых машин.

«Поручаю правительству подготовить дополнительные инструменты поддержки финансирования таких инвестиций и закупок. При этом, конечно же, прошу строго контролировать, чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании — обращаю на это ваше внимание — приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины», — сказал президент.

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В феврале Общероссийский народный фронт (ОНФ) включил в своей рейтинг «Индекс расточительности» десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, которые в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб.

«Массаж, панорамные крыши, кожаные сиденья, всевозможные виды отделки салона — это только малый перечень того, что встречается активистам в технических заданиях по закупке автомобиля. Да, с одной стороны, предприятия вправе заявить, что они прибыльные и могут тратить средства, как им хочется, но, с другой, — это предприятия с государственным участием, а значит, на них ложится повышенная социальная ответственность за деятельность», — объяснял тогда координатор бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

Еще в 2015 году на организованном ОНФ медиафоруме Путин на примере автомобилей указывал на необходимость более четкой регламентации положенных чиновникам благ. Все знали, «кому что положено», и статус чиновника можно было определить по марке его служебного автомобиля, уточнил Путин. Министры ездили на «Чайках», чиновники пониже уровнем — на «Волгах», а кому-то был положен только «Москвич», сказал тогда Путин, призвав подумать о внедрении такой дифференциации.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, лимузин, автопром
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