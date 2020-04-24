Кабмин опубликовал распоряжение Мишустина об увольнении Овсянникова

Дмитрий Овсянников (Фото: kremlin.ru)

Правительство России опубликовало распоряжение об увольнении Дмитрия Овсянникова с поста замминистра промышленности и торговли. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Освободить Овсянникова Дмитрия Владимировича от должности заместителя министра промышленности и торговли России в связи с сокращением этой должности», — говорится в распоряжении премьера Михаила Мишустина.

О том, что Мишустин официально уволил замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова, стало известно 23 апреля. Ранее глава ведомства Денис Мантуров заявил, что Овсянников больше не будет работать в министерстве после инцидента в ижевском аэропорту.

Дмитрий Овсянников 5 апреля должен был вылететь из Ижевска в Москву. Когда сотрудники полиции в аэропорту попросили его предъявить посадочный талон, он стал материться и был задержан.