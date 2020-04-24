Саакашвили заявил о поручении Зеленского начать переговоры с МВФ

Михаил Саакашвили (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили заниматься переговорами с Международным валютным фондом (МВФ).

«Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ. Украине нужно гораздо больше помощи, чем она получает. Нам нужны гораздо более четкие переговоры, гораздо более приемлемые условия», — заявил Саакашвили журналистам.

Он отметил, что выступает за ускоренную интеграцию Украины в Европу и мировое сообщество, но на своих условиях, а не на условиях «каких-то бюрократов».

Саакашвили напомнил, что имеет большой опыт переговоров с международными организациями, включая МВФ. «Поэтому я хочу помочь и поэтому я принял предложение президента Зеленского», — заключил он.