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Саакашвили заявил о поручении Зеленского начать переговоры с МВФ

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили заниматься переговорами с Международным валютным фондом (МВФ).

«Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ. Украине нужно гораздо больше помощи, чем она получает. Нам нужны гораздо более четкие переговоры, гораздо более приемлемые условия», — заявил Саакашвили журналистам.

Он отметил, что выступает за ускоренную интеграцию Украины в Европу и мировое сообщество, но на своих условиях, а не на условиях «каких-то бюрократов».

Саакашвили напомнил, что имеет большой опыт переговоров с международными организациями, включая МВФ. «Поэтому я хочу помочь и поэтому я принял предложение президента Зеленского», — заключил он.

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Ранее стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили войти в состав правительства Украины в качестве вице-премьера по реформам.

«Для меня очень важно усилить работу с парламентом, потому что во всех изменениях, во всех реформах должно быть как можно больше людей, которые заинтересованы и хотят продвигать эти реформы», — поделился Саакашвили, добавив, что намерен отодвигать олигархические и частные интересы в данном вопросе.

Бывший президент Грузии получил украинский паспорт 29 мая 2015 года по указу президента Петра Порошенко, после чего был назначен главой Одесской областной администрации. Однако в июле 2017 года его лишили украинского гражданства из-за предоставления недостоверных данных при его получении. В мае 2019 года Зеленский отменил решение Порошенко, вернув Саакашвили гражданство Украины.
 

Теги: Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский, поручение, МВФ, переговоры
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