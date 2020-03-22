Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

Украина не готова к экономическому кризису в отличие от России. Об этом заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью «Седьмому каналу».

Саакашвили сказал, что из-за падения цен на нефть приближается новый сильный кризис, сравнив его с цунами. По мнению политика, Россия сможет его пережить благодаря «подушке в $600 млрд», а Украина «попадет в зону турбулентности».

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.

Ранее 20 марта бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Украина как государство может погибнуть из-за пандемии коронавируса.

Свое мнение она объяснила тем, что в стране отсутствует единство. «Если Украина победит вирус ненависти между людьми, она станет сильнее. Если не удастся людям понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему, несет за собой смерть, то мы просто погибнем как государство», — сказала Герман.