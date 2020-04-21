Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники

Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Режим самоизоляции в Подмосковье может быть продлен на майские праздники, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим по ограничениям», — сказал он отвечая вопрос о том, будет ли режим действовать на праздниках (цитата по ТАСС).

При этом он отметил, что по статистике абсолютное большинство людей соблюдают самоизоляцию. «Мы стараемся держать индекс выше трех, специально работаем над этим, стараемся жителей убедить, что это важно и необходимо сейчас», — сказал губернатор.

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