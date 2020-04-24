В мэрии Москвы заявили о схожести COVID-19 и простуды на начальном этапе

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Коронавирусная инфекция широко распространилась в Москве, и на начальном этапе ее сложно отличить от простуды. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире «Первого канала».

«Ее [коронавирусной инфекции] особенность в том, что на начальном этапе ее практически невозможно отличить от банальной простуды», — отметила она.

По словам Раковой, власти Москвы отдали 47 поликлинических, самых оснащенных зданий исключительно для работы с людьми с подозрением на коронавирус.

«В этих центрах осуществляется полный комплекс всех диагностических процедур на уровне равном стационарному», — отметила она, добавив, что там в обязательном порядке человеку делают КТ, кардиограмму, УЗИ, мазки на COVID-19.