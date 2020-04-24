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В Москве за сутки выявили почти 3 тыс. новых зараженных коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве за сутки выявили 2957 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, число заболевших в столице приблизилось к 37 тыс. За сутки в Москве также умерли 37 пациентов с вирусом. Им было от 37 до 86 лет.

Скончавшиеся пациенты имели сопутствующие заболевания — сахарный диабет, атеросклероз и хронический бронхит. У самого молодого из них была гипертония, то есть повышенное артериальное давление. Число умерших больных с COVID-19 в столице достигло 325 человек.

Накануне в Москве фиксировали 1959 новых случаев заражения, что соответствовало показателю 17 апреля.

В Москве привлекли 40% системы здравоохранения для борьбы с коронавирусом
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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве до конца недели количество койко-мест в медучреждениях для зараженных коронавирусом увеличат до 22 тыс. По ее словам, в городе есть резервные места, однако скоро они могут закончиться.

В России за сутки подтвердили более 5,8 тыс. новых зараженных коронавирусом, 60 человек скончались. Число выявленных случаев заболевания в стране превысило 68 тыс.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус
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