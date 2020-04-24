В Москве за сутки выявили почти 3 тыс. новых зараженных коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве за сутки выявили 2957 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, число заболевших в столице приблизилось к 37 тыс. За сутки в Москве также умерли 37 пациентов с вирусом. Им было от 37 до 86 лет.

Скончавшиеся пациенты имели сопутствующие заболевания — сахарный диабет, атеросклероз и хронический бронхит. У самого молодого из них была гипертония, то есть повышенное артериальное давление. Число умерших больных с COVID-19 в столице достигло 325 человек.

Накануне в Москве фиксировали 1959 новых случаев заражения, что соответствовало показателю 17 апреля.