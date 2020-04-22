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Минобрнауки заявило о проработке пересмотра стоимости обучения в вузах

Минобрнауки начало изучать и прорабатывать вопрос о пересмотре стоимости обучения в вузах и мерах поддержки студентов. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

На вопрос, будут ли университеты в связи с пандемией и переходом на дистанционное обучение пересматривать стоимость обучения, он ответил, что универсального решения нет.

«Студенты по-разному оценивают качество дистанционного образования, а вузы, их у нас несколько сотен, по-разному организовали учебный процесс», — пояснил он.

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Тем не менее, по его словам, все вузы обеспокоены этой ситуацией, поэтому министерство вместе с Российским союзом ректоров и другими организациями начали обсуждать пакет мер для поддержки студентов.

Фальков также сообщил, что учебный год в российских вузах начнется с 1 сентября. Форма обучения будет выбрана в зависимости от эпидемиологической обстановки. Ранее он говорил, что учебный год может начаться в режиме онлайн.

Теги: Минобрнауки, стоимость, обучение, вузы
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