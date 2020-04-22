Минобрнауки заявило о проработке пересмотра стоимости обучения в вузах

Минобрнауки начало изучать и прорабатывать вопрос о пересмотре стоимости обучения в вузах и мерах поддержки студентов. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

На вопрос, будут ли университеты в связи с пандемией и переходом на дистанционное обучение пересматривать стоимость обучения, он ответил, что универсального решения нет.

«Студенты по-разному оценивают качество дистанционного образования, а вузы, их у нас несколько сотен, по-разному организовали учебный процесс», — пояснил он.

Тем не менее, по его словам, все вузы обеспокоены этой ситуацией, поэтому министерство вместе с Российским союзом ректоров и другими организациями начали обсуждать пакет мер для поддержки студентов.