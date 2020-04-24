В Кузбассе произошел пожар в строящемся общежитии кадетского училища

Накануне пожар в селе Постниково в Кемеровской области уничтожил 22 здания, среди которых 15 жилых дома. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. В сгоревших домах проживали 36 человек, в том числе 13 детей. Никто не пострадал. По предварительным данным, дома загорелись из-за несанкционированного пала сухой травы.

В селе Краснинское сгорели два жилых дома и пять хозяйственных построек. Огонь перешел на здания от лесного пожара. Прокуратура начала проверку после пожаров в двух селах.