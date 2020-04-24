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В Кузбассе произошел пожар в строящемся общежитии кадетского училища

В Кемеровской области загорелась крыша строящегося общежития на территории кадетского училища. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

«Возгорание произошло на кровле верхнего этажа при строительстве нового общежития на территории кадетского училища», — рассказал глава области.

Цивилев отметил, что, по предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания в электрической времянке. По его словам, возгорание полностью ликвидировали.

В поселке в Кемеровской области пожар уничтожил 22 дома
Общество
Фото: tsivilev42 / VK

Он сообщил, что сотрудники МЧС приехали через восемь минут после начала пожара. Губернатор заявил, что задержек и финансовых потер в строительстве не будет. «Все сработали очень четко», — отметил Цивилев.

Накануне пожар в селе Постниково в Кемеровской области уничтожил 22 здания, среди которых 15 жилых дома. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. В сгоревших домах проживали 36 человек, в том числе 13 детей. Никто не пострадал. По предварительным данным, дома загорелись из-за несанкционированного пала сухой травы.

В селе Краснинское сгорели два жилых дома и пять хозяйственных построек. Огонь перешел на здания от лесного пожара. Прокуратура начала проверку после пожаров в двух селах.

Теги: Кемеровская область, пожар, кадетское училище
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