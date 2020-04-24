В Кузбассе произошел пожар в строящемся общежитии кадетского училища
В Кемеровской области загорелась крыша строящегося общежития на территории кадетского училища. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.
«Возгорание произошло на кровле верхнего этажа при строительстве нового общежития на территории кадетского училища», — рассказал глава области.
Цивилев отметил, что, по предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания в электрической времянке. По его словам, возгорание полностью ликвидировали.
Он сообщил, что сотрудники МЧС приехали через восемь минут после начала пожара. Губернатор заявил, что задержек и финансовых потер в строительстве не будет. «Все сработали очень четко», — отметил Цивилев.